Transformasi Media Sosial Harus Dibarengi Literasi Digital

Jakarta, Beritasatu.com- Saat ini media sosial tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi dapat dimanfaatkan pelaku bisnis untuk merap untung. Perubahan fitur media sosial ini, perlu disikapi dengan bijak oleh pengguna serta literasi digital yang mumpuni.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan penggunaan media sosial semakin melesat saat pandemi. Situasi ini memperkuat posisi masyarakat di tengah era transformasi digital. Hal ini harus diseimbangkan dengan pengetahuan tentang risiko bagi penggunanya.

“Peningkatan penggunaan teknologi harus diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang baik agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna,” ujar Semuel dalam diskusi Gali Ilmu: “Kupas Tuntas TikTok sebagai Media Pemasaran Bisnis Masa Kini", dikutip Antara di Perpustakaan Nasional, Jakarta bersama TikTok Indonesia, Minggu (5/3/2023)

Semuel menjelaskan bahwa indeks literasi digital masyarakat di Indonesia perlu ditingkatkan pada 2023 dari level 3,54 pada 2022 (skala 1-5). “Peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar, diperlukan kolaborasi agar tidak ada yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini,” kata Semuel.

Menurut laporan We Are Social per Januari 2023, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta orang atau 60,4% dari total penduduk. Waktu penggunaan media sosial di Indonesia rata-rata 3 jam 18 menit setiap harinya. Pada Januari 2023, tercatat 109,90 juta pengguna media sosial TikTok di Indonesia, urutan terbesar kedua di dunia.

Dalam kesempatan yang sama Global Ecommerce Business Operation & Acquisition TikTok Indonesia, Aldo Shurman, menyebut TikTok kini memiliki TikTok Shop, fitur baru yang bisa memfasilitasi UMKM untuk berjualan secara digital. Tidak hanya mengunggah konten, pengguna TikTok dapat berjualan dan berinteraksi langsung dengan pembeli. “Tahun 2021 Tiktok melihat ada potensi besar di Indonesia, yang tadinya fokus di entertainment, sekarang TikTok jadi media shoppertainment, orang-orang bisa shopping plus entertainment,” jelas Aldo.

Sejak ada fitur TikTok Shop, Aldo menjelaskan fungsi TikTok kian sering digunakan oleh anak muda, khususnya sebagai media pemasaran dan promosi. Fitur-fiturnya bisa digunakan sebagai marketing tools untuk meningkatkan awareness produk.

Influencer dan content creator TikTok Tommy Teja, yang memiliki 1,3 juta pengikut mengatakan dirinya memanfaatkan TikTok untuk berbagi pengalaman sebagai entrepreneur dan tips marketing. "Saya melihat peluang belum banyak yang membuat konten edukasi saat itu," kata Tommy.

