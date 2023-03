Mobil Go Targetkan Penjualan 7.000 Mobil Bekas di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - PT Blue Bird Tbk (BIRD) melalui salah satu unit usahanya yang bergerak dalam penjualan unit mobil bekas, yaitu Mobil Go, menargetkan penjualan mobil hingga 7.000 unit pada tahun 2023.

Direktur Caready dan Mobil Go PT Blue Bird Tbk, Hery Sugiarto mengatakan, menjelang puasa 2023 penjualan mobil di Indonesia telah kembali tumbuh setelah sempat turun di akhir tahun lalu, hal ini didorong tingginya permintaan mobil bekas yang berkualitas untuk penggunaan di mudik lebaran.

"Mobil bekas operasional Blue Bird dipilih oleh banyak konsumen karena selain suku cadang yang mudah didapat, Bluebird telah memiliki reputasi selama lebih dari 50 tahun dalam hal pemeliharaan armada yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di setiap bengkelnya,” ujar Hery, Selasa (7/3/2023).

Henry menjelaskan, Mobil Go juga memperkenalkan varian baru yaitu Toyota Camry 2018 Tipe G, dari unit eks-taksi eksekutif atau yang lebih dikenal dengan Silver Bird sejumlah 100 unit pada tahun 2023.

Adapun penjualan varian mobil baru Mobil Go seperti Toyota Camry 2018 Tipe G akan diperjual belikan melalui pool Blue Bird yang berada di pool BSD,Mampang dan Kelapa Gading.

"Setiap unit mobil bekas yang dijual Mobil Go memiliki keunggulan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan," tambahnya.

Termasuk di dalamnya adalah bergaransi, memiliki dokumen resmi dan lengkap, terjamin keasliannya, sudah menjadi plat hitam, catatan perawatan berkala, harga yang bersaing, kilometer pakai yang rendah, serta kemudahan proses penjualan serta pencarian suku cadang.

"Setiap unit mobil bekas operasional Blue Bird yang dijual di Mobil Go telah melalui proses inspeksi terlebih dahulu di bengkel Bluebird yang telah tersertifikasi kelas A dari Sucofindo," imbuhnya.

Dari sisi lain, lini bisnis Blue Bird lainya yaitu Caready yang merupakan perusahaan patungan atau joint venture (JV) bersama Mitshubisi UFJ Lease and Finance Co Ltd dan PT Takari Kokoh Sejahtera yang resmi dibentuk di Jakarta pada awal 2019.

Pada tahun 2023 Caready siap ekspansi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Pekanbaru,Balikpapan dan Pontianak. Saat ini Caready memiliki 4 showroom yang berada di Bekasi,Semarang, Surabaya dan Palembang.

