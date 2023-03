Di GJAW 2023 Toyota Rilis 3 Model Terbaru, Ada Mobil Listrik

Jakarta, Beritasatu.com– PT Toyota Astra Motor (TAM) menampilkan 16 line up atau jajaran mobilnya pada pameran mobil GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center, pada 10-19 Maret 2023. Dari 16 mobil, tiga merupakan model baru, termasuk mobil listrik. Ketiga model itu adalah Toyota All-New Agya dan All-New Agya GR Sport yang dijual resmi di Indonesia pada Jumat (10/3/2023). Selain itu, All-New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV menandai debut perdananya tampil di Indonesia.

“Selain Toyota All-New Agya dan All-New Agya GR Sport, untuk pertama kali di GJAW 2023 ini kami juga menghadirkan All-New RAV4 GR Sport PHEV untuk menguatkan komitmen Toyota dalam mendukung target penurunan emisi karbon,” kata President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Hiroyuki Ueda dikutip Antara, Jumat (11/3/2023).

Hiroyuki Ueda mengatakan Toyota memanfaatkan GJAW 2023 untuk mendongkral penjualan Toyota All-New Agya dan All-New Agya GR Sport per 10 Maret 2023 setelah diperkenalkan secara world premiere di Indonesia Februari lalu. Harga Toyota All-New Agya versi standar masih pada segmen low cost green car (LCGC) mulai Rp 167 jutaan, sedangkan versi GR Sport dibanderol mulai Rp 237 jutaan. "Model terbaru Agya ini ada peningkatan seluruh aspek mulai platform, mesin, transmisi, hingga suspensi," kata dia.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan setelah kehadiran New Corolla Cross GR Sport Hybrid EV beberapa waktu lalu, Toyota melengkapi lineup SUV yang peminatnya semakin meningkat dengan menghadirkan All New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV sebagai salah satu bentuk realisasi komitmen dalam menyediakan solusi mobilitas exciting dengan carbonneutral technology. Model-model ini memperluas pilihan model GR dengan teknologi elektrifikasi.

“All-New RAV4 GR Sport Plug-In Hybrid EV menjawab kebutuhan mobilitas yang lebih luas khususnya bagi pelanggan yang menginginkan kendaraan mampu memberikan excitement lebih dengan tetap berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan lebih baik,” kata dia.

Untuk semakin memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bermobilitas, pada pameran otomotif tahunan ini Toyota melalui Total Mobility Solution.

Daftar harga All New Agya per 10 Maret:

All New Agya E 1.2 MT : Rp 167.900.000

All New Agya G 1.2 MT : Rp 175.400.000

All New Agya G 1.2 CVT : Rp 191.400.000

All New Agya GR Sport 1.2 MT One Tone : Rp 237.500.000

All New Agya GR Sport 1.2 MT Two Tone : Rp 240.000.000

All New Agya GR Sport 1.2 CVT One Tone : Rp 253.500.000

All New Agya GR Sport 1.2 CVT Two Tone : Rp 256.000.000

