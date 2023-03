Pengguna Internet Tumbuh Jadi 215 Juta Orang, Penetrasi 78%

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia, periode 2022-2023 mencapai 215.626.156 pengguna, dari total populasi Indonesia yang mencapai 275.773.901 jiwa. Jumlah tersebut tumbuh dibandingkan periode sebelumnya, yaitu 2021-2022 sebanyak 210.026.769, dengan total populasi sebesar 272.682.600 jiwa. Sementara tingkat penetrasi internet di Indonesia, saat ini telah mencapai 78,19%. Jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,17% dibandingkan 2021 yang sebesar 77,02%.

“Dari data yang ada, APJII melihat bahwa Internet semakin merata dan menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia,” kata kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif, dikutip Investor Daily, Sabtu (11/3/2023).

Sementara berdasarkan data We Are Social rata-rata durasi penggunaan internet di Indonesia mencapai 462 menit atau 7 jam 42 menit per hari pada kuartal III 2022 atau turun dibandingkan setahun sebelumnya yang selama 8 jam 36 menit per hari.

Direktur Eksekutif ICT Institute yang juga Anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi mengatakan, karena internet telah menjadi kebutuhan primer, maka hak warga negara Indonesia untuk mendapat akses harus dipenuhi. Menurut Heru, sebagai konsumen, masyarakat tidak memikirkan terkait infrastruktur sepertiapa yang akan mereka gunakan, tetapi bagi mereka adalah avalability. Ketersediaan layanan internet, terjangkau dan memiliki kualitas yang bagus.

Berikutnya, lanjut Heru, affordability. Konsumen harus memiliki akses internet yang terjangkau. Jangan sampai, untuk mendapatkan layanan internet, masyarakat harus mengeluarkann biaya yang besar dan tidak terjangkau. “Kita ingin membawa tarif dari penyelenggara telekomunikasi, tarif yang terjangkau. Jangan sampai tarif 100 Mbps, sebesar Rp 2 juta,” ungkap Heru.

Sementara itu, Menurut hasil survei Ipsos, seperti dikutip dari Dataindonesia.id, Indonesia menjadi negara yang masyarakatnya paling ketergantungan dengan internet. Ini lantaran 86% responden di dalam negeri menyatakan tidak bisa membayangkan hidup tanpa internet. Posisinya diikuti India dengan 84% responden di negara tersebut yang tidak bisa hidup tanpa inter net. Kemudian, responden di Afrika Selatan dan Israel yang mengaku tak bisa hidup tanpa internet sama sama sebesar 83%.

Responden di Singapura, Tiongkok, dan Korea Selatan yang tak bisa hidup tanpa internet masing-masing sebesar 82%.

Adapun, persentasenya di Arab Saudi sebesar 81%. Sebagai informasi, survei Ipsos melibatkan 48.579 responden dewasa yang tersebar di 50 negara di wilayah Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia. Survei diselenggarakan secara daring pada periode 23

September - 14 November 2022.

