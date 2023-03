Ada Peluang Kecil Asteroid Ini Menghantam Bumi pada Valentine 2046

Jakarta, Beritasatu.com - Para ahli di NASA dan ESA mengungkapkan bahwa sebuah asteroid dengan diameter hampir 50 meter, berpotensi menabrak bumi pada hari Valentine tanggal 14 Februari 2046. Batu angkasa yang baru ditemukan Februari lalu itu diberi nama 2023 DW.

NASA dan European Space Agency (ESA) menilai peluang asteroid itu menabrak Bumi "sangat kecil" atau sekitar 1 dari 625 (0,16%) sehingga Anda tidak perlu panik.

Asteroid tersebut mendapatkan peringkat 1 pada skala Torino yang digunakan untuk menilai objek-objek luar angkasa, jauh dari skor tertinggi dalam skala 0-10. Asteroid tersebut harus mencapai level 3 untuk memiliki peluang 1% kerusakan lokal, dan jauh dari dampak mengancam peradaban manusia pada level 10.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP