Mahasiswa ITS Ciptakan Kapal Robot yang Lincah Bermanuver

Surabaya, Beritasatu.com - Sejumlah mahasiswa dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya berhasil menciptakan satu kapal robot yang lincah bermanuver. Kapal bernama "Nala Proteus" ini nantinya akan diikutsertakan dalam ajang International Roboboat Competition 2023 di Amerika Serikat.

Kapal robot buatan mahasiswa ITS Surabaya ini dibuat sejak 3 bulan yang lalu. Sebagai kapal robot dengan kendali remote, kapal nala proteus memiliki sejumlah fitur.

Kapal ini mampu bermanuver ke segala arah, memiliki kecepatan laju hingga 6 knot, melontarkan bola serta menyemprotkan air dari dalam kapal. Selain itu, kapal Nala Proteus juga mampu membawa beban hingga 37 kg dengan syarat air 18 cm.

"Kapal Nala Proteus memiliki panjang 0,97 meter dan lebar 0,84 meter. Kapal baru besutan tim Barunastra ini menggunakan bahan fiberglass atau kaca fiber yang sifatnya kuat. Dengan bahan tersebut, diharapkan mampu untuk menyelesaikan delapan misi pada perlombaan bergengsi tahunan ini. Untuk menghadapi ajang internasional, tim Barunastra sudah beberapa kali melakukan percobaan dan mengoptimalkan kinerja kapal," kata Fariz Rayyan Januar, Mahasiswa ITS Surabaya.

Nala Proteus dilengkapi empat thruster penggerak, dua diantaranya merupakan penggerak utama kapal. sedangkan dua lainnya merupakan penggerak pendukung yang dipasang menyerupai bow thruster pada kapal komersial untuk menunjang gerakan kapal dalam menyelesaikan misi.

“Ini adalah karya yang luar biasa dari mahasiswa ITS, saya yakin tim Barunastra ITS bisa kembali membawa gelar juara untuk kali kelima,” Prof. Mochamad Ashari, Rektor ITS Surabaya.

Kapal Nala Proteus saat ini sedang disiapkan untuk mengikuti ajang kompetisi kapal robot internasional di Amerika Serikat, yakni international roboboat competition yang akan digelar pada tanggal 21 - 28 maret mendatang.

