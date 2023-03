MMKSI Hadirkan Rangkaian Petualangan di Gaikindo Jakarta Auto Week (JAW) 2023

Jakarta, Beritsatu.com – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali berpartisipasi dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (JAW) 2023 yang diselenggarakan pada 10 – 19 Maret 2023 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. Pada kegiatan ini, MMKSI masih mengusung tema “Life’s Adventure Park” di area booth Mitsubishi Motors yang terletak di Hall A booth A4.

Booth seluas 828 m2 terbagi menjadi tiga zona utama, yaitu Daily Life’s Adventure Zone, Tomorrow Life’s Adventure Zone, dan Wonderful Life’s Adventure Zone, yang masing-masing akan dilengkapi dengan berbagai aktivitas untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi para pengunjung yang datang.

“Partisipasi kami di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week 2023 adalah untuk kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengeksplor seluruh lini kendaraan Mitsubishi Motors, serta memanfaatkan momentum menjelang bulan Ramadan dan liburan Idul Fitri, di mana masyarakat tengah mempersiapkan kebutuhan mudik lebaran, termasuk kesiapan kendaraan baru yang aman dan nyaman dikendarai bersama keluarga nanti,” kata President Director PT MMKSI Naoya Nakamura.

Pada ajang ini, MMKSI menghadirkan unit display yang terdiri dari Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport dan juga kendaraan niaga ringan ramah lingkungan Minicab MiEV yang saat ini masih dalam tahap market study di Indonesia. Para pengunjung booth Mitsubishi Motors dapat berpartisipasi dalam beragam aktivitas yang telah disediakan yang dapat dinikmati bersama keluarga dan kerabat.

Kegiatan di dalam booth Mitsubishi Motors di JAW 2023 terdiri dari:

Mitsubishi XFC Concept Corner

Pada corner ini, pengunjung dapat melihat dan mengetahui secara detail model konsep yang menjadi inspirasi untuk kendaraan Mitsubishi Motors ke depannya. Pengunjung juga berkesempatan untuk mendapatkan tiket permainan claw machine yang menyediakan berbagai hadiah menarik berupa e-money, card holder, tumbler, dan Lenovo Airbud. Caranya sangat mudah, cukup melakukan subscribe XFC newsletters, ambil foto selama berada di booth Mitsubishi Motors dan unggah di akun Instagram pribadi dengan tag akun @mitsubishimotorsid menggunakan hashtag #MitsubishiatGJAW23

Instagramable Photo Spot

Pengunjung bisa berpose dan mengambil gambar di zona Wonderful Life’s Adventure yang menghadirkan spot berfoto dengan tema “Sunset Moment”. Pengunjung dapat datang pukul 3–6 sore di mana MMKSI akan mengaktifkan gimmick sunset dan pengunjung akan mendapatkan 1 foto polaroid instan secara gratis.

My Mitsubishi Motors ID Race

Pengunjung berkesempatan mendapatkan hadiah souvenir menarik jika telah mengikuti kedua permainan aplikasi My Mitsubishi Motors ID, yakni CaTur (Cari Fitur) dari LED touch screen dengan hadiah total Rp 1.250.000 untuk 5 orang pemenang, dan SeMir (Selfie with Mira) dengan mendokumentasikan pengalaman mengunjungi booth Mitsubishi Motors di GJAW. Pastikan juga untuk mengunggahnya di menu MiMate dengan caption menarik dan hashtag #MitsubishiatGJAW23.

