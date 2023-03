Mau Masuk For You atau Polling Twitter? Bayar Dulu Dong!

Jakarta, Beritasatu.com - Elon Musk, sang pemilik Twitter, membagikan kabar mengenai perubahan yang akan dilakukan pada fitur "For You" di platform media sosial tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, Musk mengumumkan bahwa mulai tanggal 15 April mendatang, fitur "For You" hanya akan merekomendasikan akun-akun yang sudah diverifikasi saja. Ia juga menyampaikan perubahan lainnya, di mana hanya pengguna yang sudah diverifikasi yang dapat melakukan pemilihan dalam polling.

Musk menyebut bahwa perubahan ini dilakukan untuk memerangi bot-bot yang ada di platform tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa untuk menjadi pengguna yang diverifikasi di Twitter, pengguna harus berlangganan layanan Twitter Blue dengan biaya minimal US$ 8 per bulan, atau lebih tinggi jika berlangganan melalui Apple App Store.

Fitur "For You" pada Twitter sangatlah berguna untuk menemukan konten yang menarik bagi pengguna, karena menggunakan algoritma untuk menampilkan akun-akun Twitter yang mungkin menarik bagi pengguna yang tidak diikuti oleh mereka. Meski begitu, rencana perubahan ini menuai banyak kritik dari pengguna Twitter yang merasa tidak senang dengan kebijakan baru tersebut.

Sejak dimiliki oleh Musk pada Oktober 2022 lalu, platform Twitter telah mengalami serangkaian perubahan besar. Meski rencana perubahan ini telah diumumkan dan dijadwalkan pada tanggal 15 April, masih belum dapat dipastikan apakah perubahan tersebut akan benar-benar dilakukan mengingat kemungkinan adanya perubahan kembali jika banyak pengguna yang memberikan respons negatif.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.



The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.



Voting in polls will require verification for same reason.