Apple Luncurkan Program Pay Later untuk Produk-produknya

California, Beritasatu.com - Apple pada hari Selasa waktu setempat (28/3/2023) atau Rabu di Indonesia meluncurkan opsi pay later dalam layanan dompet digitalnya yang memungkinkan pelanggan membayar pembelian online dengan mencicil.

Fitur baru, yang disebut Apple Pay Later, memungkinkan pelanggan membagi pembayaran untuk pembelian menjadi empat cicilan selama enam minggu, dengan cicilan pertama jatuh tempo pada saat pembelian. Pengguna Apple juga dapat mengajukan pinjaman dalam aplikasi Wallet, mulai dari US$ 50 (Rp 750.000) hingga US$ 1000, tanpa bunga atau biaya, untuk melakukan pembelian online atau dalam aplikasi.

Opsi pembayaran diluncurkan untuk pengguna di Amerika Serikat sekarang, dengan rencana untuk menawarkannya kepada semua pelanggan yang memenuhi syarat selama beberapa bulan ke depan, menurut rilis perusahaan. Apple pertama kali menyinggung fitur tersebut tahun lalu.

Langkah Apple dilakukan karena semakin banyak konsumen beralih ke layanan pay later di tengah era inflasi tinggi dan ketidakpastian ekonomi yang lebih luas. Layanan populer lainnya yang menawarkan pay later antara lain Affirm, Klarna, dan Afterpay.

Tetapi beberapa ekonom dan pendukung konsumen telah mengemukakan kekhawatiran bahwa layanan ini dapat menyebabkan pembeli terjerat utang.

Proses cicilan membuatnya seolah-olah seseorang praktis tidak membayar apa pun untuk barang atau jasa yang mereka peroleh, Terri R. Bradford, spesialis penelitian sistem pembayaran untuk Kansas City Federal Reserve. “Jadi akibatnya, Anda mengambil lebih banyak utang daripada jika Anda harus membayarnya secara penuh setiap waktu," kata dia kepada CNN.

Jennifer Bailey, wakil presiden Apple untuk Apple Pay dan Apple Wallet, dalam rilis hari Selasa, mengatakan banyak orang mencari opsi pembayaran yang fleksibel. "Itulah sebabnya kami dengan senang hati menyediakan Apple Pay Later kepada pengguna kami,” kata dia

Pengguna Apple akan dapat melacak dan mengelola pembayaran pinjaman yang akan datang di aplikasi Wallet. Aplikasi pinjaman apa pun juga dapat dilakukan di aplikasi tanpa berdampak pada kredit, menurut perusahaan.

Opsi Pay Later Apple diaktifkan melalui program cicilan Mastercard.

