Etis Bermedia Digital Bagi Pelajar dengan Bijak Menggunakan Sosmed

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan survei We Are Social dan HootSuit per Januari 2023, pengguna internet di Indonesia kini sudah mencapai 212,9 juta yang setara 77 persen dari total populasi.

Dibanding 2022 angka tersebut naik sebanyak 8,2 juta atau 3,3 persen, sementara dari Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada 2022 menunjukkan angka 72,91, pertumbuhan IPM 2022 naik 0,86 persen namun masih dalam kategori sedang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengguna internet di Indonesia sudah lebih dari dua pertiga penduduknya, namun kemampuan cakap digital masih harus menjadi perhatian. Salah satunya dalam hal etis bermedia digital, di mana saat online pengguna juga tetap harus memiliki etika berkomunikasi layaknya sedang bertemu langsung.

"Kenapa kita harus etis? Karena kita di dunia maya ini punya berbagai macam perbedaan, suku, agama, apalagi secara global perbedaan itu cukup banyak," ungkap Wakil Kepala Sekolah bidang Humas di SMA Sejahtera 1 Depok, Usep Kusnadi, selaku pembicara kegiatan literasi digital #makincakapdigital 2023 untuk segmen Pendidikan di DKI Jakarta, Banten dan Sekitarnya, belum lama ini.

Apalagi masyarakat Indonesia yang multikultural dan berbeda budaya serta cenderung komunal atau berkelompok. Sementara negara luar cenderung individualistik, sehingga nilai-nilai yang ada di Indonesia belum tentu etis sesuai dengan budaya luar.

Dalam beretika di ranah online, pengguna media digital setidaknya memiliki etika dasar seperti mengingat keberadaan orang lain, taat kepada standart perilaku online, berpikir terlebih dulu sebelum berkomentar, serta menghargai dan menghormati waktu orang lain.

Berkomunikasi di media sosial misalnya tentu harus tetap dengan bahasa sopan meskipun kita tidak bertatap muka langsung.

Sementara memenuhi pedoman komunitas online maka kehadiran kita di ruang digital harusnya membawa kedamaian dengan membagikan ilmu maupun keahlian, juga menghormati privasi pengguna lainnya. Beberapa hal perlu dihindari dalam ruang digital karena bisa terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan melakukan perundungan online yang bisa membawa dampak pada korban.

Sebagai informasi, Webinar Makin Cakap Digital merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) bersama Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Kali ini hadir pembicara-pembicara program kegiatan Literasi Digital #MakinCakapDigital di tahun 2023 yang ahli dibidangnya untuk berbagi terkait budaya digital antara lain Wakil Kepala Sekolah bidang Humas di SMA Sejahtera 1 Depok, Usep Kusnadi, Anggota Humas RTIK Kota Cirebon, Fikri Gunawan, serta Verra Rousmawati, Instruktur Edukasi4ID, dan UI/UX Designer, Aldiyar.

