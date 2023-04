Dari Calya hingga Alphard, Ini Daftar Harga Sewa Mobil Mudik Lebaran

Jakarta, Beritasatu.com - Tingginya permintaan membuat harga sewa atau rental mobil menjelang periode mudik Lebaran naik hingga tiga kali lipat dibandingkan saat normal. Bila Anda ingin mudik naik Toyota Alphard, siapkan setidaknya Rp 2,9 juta per hari untuk menyewanya.

Menurut pantauan Beritasatu.com mengutip data dari Tiket.com, harga sewa mobil Toyota Calya dan Agya, Daihatsu Sigra dan Ayla pada saat normal mulai dari Rp 194.444 per hari. Harga sewa mobil mulai naik signifikan pada Jumat (21/4/2023) atau menjelang Idulfitri yang jatuh pada 22 April 2023, di mana rental Calya naik menjadi Rp 489.375 per hari, Sigra menjadi Rp 474.375 per hari.

Sementara Toyota Avanza naik dari sebesar Rp 210.000 per hari menjadi Rp 590.625 per hari menjelang Lebaran, dan Daihatsu Xenia naik dari Rp 219.500 per hari menjadi Rp 640.625 per hari.

BACA JUGA Jasa Marga Prediksi Puncak Mudik Lebaran Tembus 138.000 Kendaraan

Advertisement

Sewa Suzuki Ertiga naik dari Rp 230.000 per hari saat ini, naik menjadi Rp 493.750 menjelang Lebaran, dan Honda Mobilio naik dari Rp 249.999 per hari menjadi Rp 887.500 per hari.

Sedangkan sewa Mitsubishi Xpander naik dari Rp 300.000 per hari menjadi Rp 866.875 per hari, Toyota Grand Innova dari Rp 480.000 per hari naik menjadi Rp 1,1 juta.

Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner relatif stabil di kisaran Rp 1,1 sampai Rp 1,2 juta, sementara sewa Toyota Alphard naik dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 2,95 juta per hari.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mengkalkulasi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi jatuh pada 19 April 2023 bakal menembus 138.000 kendaraan.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan 138.000 kendaraan (di KM 66 Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagai pertemuan lalu lintas kendaraan dari Trans Jawa dan Cipularang) itu melonjak 154% dibandingkan lalu lintas normal pada tahun 2022.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan