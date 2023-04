Mitsubishi Indonesia Resmi Ganti Presdir, Ini Sosoknya

Jakarta, Beritasatu.com – PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) resmi melakukan pergantian untuk posisi Presiden Direktur. Naoya Nakamura yang sebelumnya menjabat sebagai Presiden Direktur PT MMKSI telah mengakhiri masa tugasnya di Indonesia, dan digantikan oleh Atsushi Kurita efektif mulai 1 April 2023.

Atsushi Kurita sebelumnya menjabat sebagai General Manager Automotive Business Division ASEAN Automotive Dept., Mitsubishi Corporation, Jepang. Kurita telah memiliki pengalaman dengan bisnis Mitsubishi Motors di Indonesia, ketika bergabung dan menjadi jajaran direksi PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) di tahun 2013. Selanjutnya pada periode 2017-2020, Atsushi Kurita menjabat sebagai Presiden Direktur KTB dengan fokus bisnis kendaraan niaga, Mitsubishi Fuso.

"Beberapa dari kalian mungkin sudah pernah bertemu dengan saya secara langsung Ketika saya di KTB. Saya harap pengalaman saya di Indonesia sebelumnya dapat membawa MMKSI menjadi lebih kuat, melanjutkan kepemimpinan Nakamura-san yang sangat baik dalam menghadapi berbagai rintangan di industri yang kompetitif ini," kata Kurita dalam sambutannya di acara media gathering MMKSI, di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Kurita menyampaikan, pasar otomotif Indonesia semakin kuat dalam situasi pasca pandemi ini. Namun, setiap perjalanan akan selalu menghadapi situasi yang tidak pasti. Rencana dan strategi yang terintegrasi diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memenangkan persaingan.

"Tujuan utama kami adalah kepuasan pelanggan dan pada akhirnya, hubungan yang loyal dengan pelanggan kami. Dari sisi produk, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, kami berencana untuk memperkenalkan SUV kompak baru dalam waktu dekat di tahun fiskal 2023, dengan Mitsubishi XFC Concept sebagai inspirasi utama produk ini," kata Kurita.

Sementara itu, Naoya Nakamura telah memiliki andil penting di MMKSI selama hampir lima tahun sejak 2018, dan memberikan kontribusi yang sangat baik bagi bisnis Mitsubishi Motors di Indonesia. Nakamura bahkan mampu menorehkan rekor angka penjualan terbesar untuk Mitsubishi Motors sepanjang sejarahnya di Indonesia, yaitu pada tahun 2021 lalu total penjualan mencapai lebih dari 114.265 unit, atau berkontribusi lebih dari 12% terhadap penjualan MMC secara global. Di era kepemimpinannya, produk-produk seperti Outlander PHEV, Eclipse Cross, New Triton, New Pajero Sport, serta New Xpander dan New Xpander Cross serta New L300 Euro4 diluncurkan di Indonesia.

