Mitsubishi Kembali Produksi Colt L300 di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memastikan akan kembali memproduksi Colt L300 di Indonesia dalam waktu dekat. Saat ini model terbaru Colt L300 yang diluncurkan pada 28 Juni 2022 itu masih diproduksi di Filipina.

"Memang waktu itu kita memindahkan produksi Colt L300 ke Filipina karena konsentrasi ke passenger car yang semakin meningkat. Tetapi kita telah berdiskusi dengan Mitsubishi Motors dan akan kembali memproduksi L300 di pabrik MMKSI," kata Presiden Direktur MMKSI Atsushi Kurita dalam acara media gathering dan buka puasa bersama yang digelar MMKSI, di Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Kurita menyampaikan, saat ini MMKSI masih dalam tahap persiapan untuk memulai kembali produksi L300 di Indonesia.

"Mungkin mulai bulan depan atau 2 bulan mendatang, L300 akan kembali lagi diproduksi di Indonesia," kata Kurita.

Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro di kesempatan sebelumnya memaparkan, New Colt L300 dihadirkan untuk menyempurnakan model sebelumnya yang telah menjadi kendaraan niaga ringan andalan dan partner bisnis konsumen di Indonesia selama lebih dari empat puluh tahun.

Fitur yang disematkan pada New Colt L300 memberikan lima kelebihan utama. Keunggulan pertama terkait performa New Colt L300 yang kini hadir lebih tangguh dengan mesin diesel baru 2.268 cc dengan model 4N14 - DOHC 4 cylinder inline, direct injection, inter cooler common rail turbocharger, yang menghasilkan tenaga 99,25 Ps/ 3.500 RPM dan torsi 200 Nm/ 1.000-3.500 RPM, atau sekitar 40% lebih besar dari model sebelumnya. Kedua, New Colt L300 memiliki ukuran kargo 8% lebih luas, atau lebih panjang 200 mm menjadi 2.630 mm.

Ketiga, perawatan model New Colt L300 sangat mudah dengan jaminan garansi, serta perawatan kendaraan yang dapat dilakukan di lebih dari 300 jaringan bengkel atau diler resmi, dan ketersediaan suku cadang di lebih dari 3.500 outlet suku cadang yang tersedia di seluruh Indonesia.

Keempat, penyegaraan NEW Colt L300 terdapat baik pada sisi kenyamanan interior, tampilan eksterior, dan juga pilihan varian. Pada sisi interior terdapat pada kabin yang luas dan lega, desain speedometer baru, dan juga pegangan pintu baru, serta posisi speaker yang baru. Pada sisi eksterior mendapatkan penyegaran tampilan dengan desain bumper baru, dan juga desain grille baru dengan porsi balutan chrome yang lebih banyak. Terdapat dua pilihan varian untuk New L300 yakni, pick-up flat deck dan cab chassis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis konsumen. NEW Colt L300 juga mendapatkan ubahan dengan posisi kabin lebih tinggi 100 mm.

Berikutnya yang menjadi unggulan kelima yaitu ramah lingkungan. New Colt L300 dilengkapi dengan mesin diesel 4N14 dengan standar spesifikasi Euro-4 yang menghasilkan emisi lebih ramah lingkungan, dan memastikan konsumsi bahan bakar lebih irit efisien.

