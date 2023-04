Tesla Bangun Megapabrik Baterai Raksasa di Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Tesla akan membuka megapabrik baru di Shanghai, Tiongkok, yang mampu memproduksi 10.000 Megapack per tahun, sebagaimana dikutip dari tweet resmi perusahaan, hari Minggu (9/4/2023).

"Tesla membuka pabrik Megapack di Shanghai untuk melengkapi produksi pabrik Megapack di California," cuit CEO Tesla, Elon Musk, dalam akun Twitternya,

Megapack adalah baterai sangat besar yang menyimpan energi, membantu menstabilkan jaringan listrik, dan mencegah pemadaman listrik. Baterai ini memungkinkan operator jaringan untuk memindahkan kapasitas ekstra antar daerah atau negara bagian dan memastikan bahwa daya dari sumber intermittent dapat disimpan dan digunakan saat permintaan listrik lebih tinggi, atau saat ada pemadaman yang tidak direncanakan dalam jaringan transmisi.

Tesla saat ini memiliki Megafactory di Lathrop, California, yang mampu memproduksi 10.000 unit Megapack setiap tahun, menurut situs perusahaan.

Perusahaan berencana untuk mulai membangun pabrik pada kuartal ketiga tahun ini, dan akan memulai produksi sekitar pertengahan tahun 2024, kantor media pemerintah Tiongkok Xinhua melaporkan pada hari Minggu dari upacara penandatanganan di Shanghai.

Tesla opening Megapack factory in Shanghai to supplement output of Megapack factory in California https://t.co/hDpqoyNeOx