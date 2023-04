Booming Kendaraan Listrik, Laba Produsen Selis Melesat 67,42 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - Meningkatnya penggunaan kendaraan listrik di Indonesia menjadi berkah bagi produsen kendaraan listrik. PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS), emiten kendaraan listrik Selis, sepanjang tahun 2022 berhasil membukukan laba Rp 41,16 miliar, melonjak 67,42% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 25,18 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip oleh Investor Daily, Kamis (13/4/2023), pertumbuhan laba sejalan dengan penjualan sepanjang 2022 yang menembus Rp 487,15 miliar atau naik 8,65% dibandingkan tahun sebelumnya Rp 448,36 miliar. Seiring dengan kenaikan penjualan, beban pokok penjualan SLIS tercatat senilai Rp 408,00 miliar atau naik 6,85% dari Rp 382,81 miliar. Sehingga laba kotor sudah terlihat naik 18,92% jadi Rp 79,14 miliar dari sebelumnya Rp 66,54 miliar.

Meski demikian, beban lain mampu ditekan perseroan hingga turun 27,03% menjadi Rp 24,73 miliar dari tahun sebelumnya tercatat Rp 33,89 miliar. Dengan demikian, laba sebelum pajak SLIS terkerek naik 66,65% menjadi Rp 54,40 miliar dari sebelumnya Rp 32,64 miliar. Adapun kewajiban perseroan yang tunaikan kepada negara berupa pajak penghasilan sepanjang tahun 2022 naik 63,06% jadi Rp 12,06 miliar dari sebelumnya Rp 7,40 miliar.

Atas kinerja positif tersebut, laba per saham dasar SLIS juga meningkat menjadi Rp 21,08 per 31 Desember 2022. Pada periode sama tahun 2021 masih di angka Rp 12,59 per saham dasar.

Sementara itu, total aset SLIS periode tahun 2022 tercatat senilai Rp 446,03 miliar atau naik dibandingkan tahun 2021 senilai Rp 395,54 miliar. Lebih lanjut, penguatan aset di topang oleh liabilitas naik jadi Rp 200,23 miliar dari Rp 190,89 miliar dan ekuitas naik jadi Rp 245,80 miliar dari sebelumnya Rp204,64 miliar.

