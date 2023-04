Jual 400.000 Mobil Listrik, Laba Kuartalan Tesla Turun 24%

Jakarta, Beritasatu.com - Produsen kendaraan listrik Tesla mencatat pendapatan US$ 23,33 miliar (Rp 349,3 triliun) pada kuartal pertama 2023, lebih baik dari ekspektasi analis sebesar US$ 23,21 miliar. Namun, laba bersih turun 24% menjadi US$ 2,51 miliar dibanding triwulan pertama 2022.

Dilansir dari CNBC.com, saham Tesla mengalami penurunan lebih dari 4% pada perdagangan saham pascapenutupan bursa.

Tesla menyebutkan dalam presentasi pemegang saham bahwa pendapatan menurun dibandingkan tahun lalu karena penggunaan pabrik baru yang kurang optimal menekan marjin, bersama dengan biaya bahan baku, komoditas, logistik, dan jaminan yang lebih tinggi, serta pendapatan yang lebih rendah dari perdagangan carbon credit.

Pendapatan otomotif, segmen inti Tesla, mencapai US$ 19,96 miliar dalam kuartal pertama 2023, naik 18% dari tahun lalu. Pendapatan dari segmen carbon credit selama tiga bulan pertama 2023 mencapai US$ 521 juta, turun dari $679 juta pada kuartal pertama tahun lalu.

Pada tahun 2023, Musk menargetkan Tesla dapat memproduksi 1,8 juta kendaraan. Pada awal April, Tesla melaporkan pengiriman kendaraan sebanyak 422.875 kendaraan pada kuartal pertama, perkiraan penjualan terdekat yang diungkapkan oleh perusahaan. Produksi sedikit lebih tinggi dari pengiriman selama tiga bulan pertama tahun 2023 sebesar 440.808 kendaraan.

CEO Elon Musk menekankan lingkungan makroekonomi yang "tidak pasti" yang dapat mempengaruhi rencana pembelian mobil orang-orang. Selama sesi tanya jawab dengan analis, Musk mengatakan bahwa ia mengharapkan 12 bulan ke depan akan menjadi masa sulit dalam perekonomian. Dia memperingatkan bahwa "Setiap kali Fed menaikkan suku bunga, itu setara dengan kenaikan harga mobil."

