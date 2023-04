Asia Dilanda Cuaca Panas Ekstrem, Ini Penyebabnya

Jakarta, Beritasatu.com - Asia sedang dilanda gelombang panas yang memecahkan rekor. Suhu yang sangat panas tercatat di lebih dari 12 negara dalam beberapa minggu terakhir, termasuk gelombang panas yang luar biasa di India dan Tiongkok. Perubahan iklim disinyalir sebagai penyebab cuaca ekstrem ini.

"Ini adalah 'monster' gelombang panas yang tidak pernah terjadi sebelumnya," kata ahli iklim dan sejarawan cuaca Maximiliano Herrera melalui Twitter Rabu lalu (19/4/2023) setelah sebelumnya menggambarkannya sebagai gelombang panas April terburuk dalam sejarah Asia.

Thailand memecahkan rekor panas nasional pada akhir pekan lalu, dengan suhu 45,4 derajat Celsius tercatat di provinsi Tak. Menurut Herrera, negara tetangga Laos juga kemungkinan mencapai "suhu tertinggi dalam sejarah" kemarin.

Dilansir dari Reuters, Otoritas Thailand telah mengeluarkan peringatan pada Sabtu (24/4/2023) untuk warga di seluruh wilayah negara, termasuk ibu kota Bangkok, untuk menghindari keluar rumah karena suhu yang ekstrem.

Di distrik Bagna Bangkok, suhu mencapai 42 derajat Celsius tetapi serasa 54 derajat celciosu karena faktor kelembaban menurut departemen meteorologi setempat.

Suhu yang sangat panas ini bukan hanya terjadi di Thailand, tapi juga di sejumlah negara Asia lainnya. Beberapa negara seperti India, Tiongkok, dan Laos bahkan mengalami suhu terpanas dalam sejarah mereka. Para ahli mengatakan bahwa fenomena ini merupakan dampak dari perubahan iklim global. Suhu ekstrem yang berlangsung cukup lama dan merata di seluruh benua membuat para ahli semakin khawatir akan dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan.

