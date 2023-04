Cara Menyembunyikan Status Online di WA untuk iPhone dan Android

Jakarta, Beritasatu.com - Banyak orang yang ingin mengetahui cara menyembunyikan status online di WhatsApp (WA), baik itu pengguna android maupun iPhone.

Hadirnya status online WhatsApp memungkinkan pengguna untuk melihat kapan terakhir kali kontak mereka aktif di platform dan apakah mereka sedang menggunakan aplikasi. Padahal ketika seseorang online, itu tidak berarti mereka telah melihat pesan yang masuk. Itu bisa saja karena mereka sedang menggunakan aplikasi tersebut.

Yang bisa jadi acuan seseorang telah melihat pesan masuk adalah munculnya tanda centang biru di samping pesan. Adapun orang yang ingin menyembunyikan status online di WA melakukan hal itu karena didasari berbagai alasan.

Ada yang karena malas balas chat, ada yang karena tidak ingin dilihat statusnya oleh orang tertentu, ada yang tidak ingin dilihat pasangannya sedang online, atau memang ingin menjaga privasi.

Pihak aplikasi menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan pengguna menggunakan WhatsApp. Salah satunya fitur untuk menyembunyikan status online bagi pengguna.

Cara menyembunyikan status online di WA cukup mudah. Simak langkah-langkahnya di bawah ini.

Cara Menyembunyikan Status Online di WA untuk Android

Untuk menyembunyikan status online WA di Android, ikuti cara-cara berikut ini:

1. Masuk ke WhatsApp di ponsel android.

2. Tekan titik 3 pojok kanan atas, lalu pilih "Setting/Pengaturan".

3. Pilih "Privasi". Selanjutnya tekan "Last seen and online".

4. Nanti akan ada muncul sejumlah pilihan pihak-pihak yang dapat melihat status last seen. Pilih "Nobody".

5. Lalu pilih juga "Same as last seen" di bagian siapa yang dapat melihat kamu online.

Cara Menyembunyikan Status Online di WA untuk iPhone

Cara menyembunyikan status online WA di iPhone sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara di ponsel android. Berikut cara-caranya:

1. Masuk ke aplikasi WhatsApp di iPhone

2. Klik "Setting/Pengaturan" di bagian pojok kanan bawah.

3. Pilih "Akun". Lalu pilih "Privasi".

4. Di bagian siapa yang bisa melihat last seen, pilih "Nobody".

5. Lalu pilih juga "Same as last seen" di bagian siapa yang dapat melihat kamu online.

Demikian cara menyembunyikan status online di WA baik untuk android dan iPhone. Selamat mencoba cara-cara di atas!

