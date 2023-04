Spotify Punya 515 Juta Pengguna Aktif, Mayoritasnya Gratisan

Jakarta, Beritasatu.com - Platform musik Spotify mengumumkan sudah memiliki 515 juta pengguna aktif bulanan atau monthly active users (MAU) pada Kuartal I 2023, naik 5% dari kuartal sebelumnya dan 22% dari periode yang sama tahun lalu.

Dari jumlah pelanggan tersebut, hanya sekitar 210 juta yang mau membayar biaya langganan (subscibe), sementara sisanya memilih layanan gratis dengan sisipan iklan.

Sebagai perbandingan, pelanggan premium Spotify merupakan 46% dari keseluruhan basis penggunanya pada Kuartal I 2019, turun menjadi 45% pada Kuartal I 2020, 44% pada Kuartal I 2021, 43% pada Kuartal 1 2022, lalu menjadi 40% di Kuartal I 2023.

Dengan banyaknya pengguna gratisan, pendapatan Spotify dari iklan pada Kuartal I 2023 tumbuh 17% year-on-year (yoy), namun sebenarnya turun 27% dari kuartal sebelumnya, dengan total pendapatannya turun 4%.

Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan Spotify. Dikutip dari theverge, Kamis (27/4/2023), Spotify membukukan kerugian bersih sekitar US$ 248 juta. Sementara pada periode yang sama di tahun sebelumnya, Spotify mencatatkan pendapatan bersih sekitar US$ 145 juta, tetapi turun dari kerugian US$ 298 juta pada Kuartal IV 2023.

