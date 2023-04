Siap Bersaing dengan Steam Deck, Asus ROG Ally Dijual di Harga Rp 10 Jutaan?

Jakarta, Beritasatu.com - Asus dikabarkan akan merilis handheld gaming PC yang lebih cepat dari Steam Deck, namun apakah bisa bersaing dari segi harga dengan produk Valve itu? Ternyata bisa. Handheld gaming PC Asus ROG Ally versi high-end akan dijual dengan harga US$ 699,99 atau sekitar Rp 10.250.000.

Versi tersebut akan dilengkapi dengan chip AMD Z1 Extreme, RAM 16GB, dan SSD 512GB, sehingga harga handheld 512GB Asus hanya US$ 51 atau Rp 750.000 lebih mahal dari Steam Deck.

Data ini diperoleh dari screenshot yang dibocorkan oleh Roland Quandt, Wickedkhumz, dan SnoopyTech. Data yang diperoleh mennjukkan nomor produk seharga US$ 699,99 tersebut diidentifikasi sebagai model Z1 Extreme dengan kapasitas penyimpanan 512GB.

ASUS ROG Ally Thread:

7" FHD 120Hz

AMD Z1 Extreme

16GB LPDDR5

AMD Radeon Navi3 Graphics

512GB NVMe M.2 SSD

Dolby Atmos Surround Sound



"Play almost any game that runs on Windows, Steam, GOG, XBOX Game Pass, GeForce Now, Android, and more"

