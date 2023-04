Susul Zoom dan Microsoft Teams, Google Meet Kini Dukung Panggilan Video 1080P

Jakarta, Beritasatu.com - Layanan komunikasi video yang dikembangkan oleh Google, Google Meet meluncurkan kemampuan baru yang memungkinkan penggunanya menerapkan resolusi gambar hingga 1080p. Pembaruan ini membuat Google Meet sejajar dengan pesaingnya, Zoom dan Microsoft Teams, yang sudah mendukung panggilan video dengan resolusi 1080p. Sebelumnya, kualitas terbaik yang bisa didapatkan di video call Google Meet adalah 720p.

Dilansir dari Engadget, Jumat (28/4/2023), pembaruan ini masih diluncurkan secara terbatas, karena saat ini hanya untuk web, memerlukan kamera dengan kemampuan 1080p dan terbatas untuk pertemuan dua orang.

Kemampuan ini juga hanya tersedia untuk versi Google Meet berbayar, seperti Google Workspace Business Standard atau Plus dan Enterprise Starter, Standard, Plus, dan Essential. Pelanggan Google One juga dapat mengakses resolusi yang lebih tinggi jika memiliki setidaknya 2 TB penyimpanan di perangkatnya.

Pelanggan yang memenuhi syarat harus meningkatkan resolusi mereka di Google Meet secara manual, karena fitur ini tidak diaktifkan secara default. Prosesnya cukup sederhana. Saat Anda masuk ke panggilan video Google Meet baru, pilih simbol tiga titik di pojok kanan atas video yang menyatakan, "Let people see you in full HD". Anda kemudian dapat memilih untuk mengaktifkan atau menutup notifikasi. Apa pun itu, Anda dapat mengubah resolusi kapan saja.

Opsi untuk panggilan dengan resolusi lebih tinggi ini mengikuti pembaruan Google Meet terbaru lainnya, seperti emoji reactions dan automatic transcriptions.

