Penambangan Bitcoin di AS Merusak Lingkungan dan Pengeluaran Warga

Texas, Beritasatu.com - Sebuah investigasi oleh New York Times baru-baru ini menemukan bahwa tambang Bitcoin di Amerika Serikat (AS) telah memiliki dampak besar pada polusi, masyarakat sekitar, dan memafaatkan celah regulasi untuk mendapatkan tarif listrik yang lebih murah.

Tambang-tambang tersebut menggunakan listrik jauh lebih banyak daripada masyarakat di sekitarnya, meningkatkan polusi dari pembangkit listrik batu bara dan gas. Tambang-tambang kripto ini juga membuat tagihan listrik menjadi lebih mahal bagi masyarakat di sekitar, meskipun perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dari insentif yang ditawarkan oleh operator jaringan listrik untuk mencegah mati listrik selama krisis energi.

NY Times mengidentifikasi 34 tambang kripto terbesar di AS, masing-masing beroperasi pada 40 megawatt atau lebih. Setiap satu dari mereka, secara mandiri, menggunakan setidaknya 30.000 kali lebih banyak listrik daripada rata-rata rumah di Amerika. Di Rockdale, Texas, sebuah fasilitas pertambangan bitcoin terbesar dan paling rakus energi di negara itu menggunakan listrik setara dengan konsumsi listrik 300.000 rumah terdekat digabungkan.

Ekspansi industri tersebut di AS telah cepat, menjadi salah satu faktor stres pada jaringan listrik AS. AS baru menjadi pusat tambang Bitcoin terbesar di dunia setelah Tiongkok mengusir mereka pada 2021.

Bitcoin adalah blockchain yang menuntut banyak energi. Untuk memvalidasi transaksi dan menghasilkan token baru, penambang Bitcoin menggunakan perangkat keras khusus untuk memecahkan "teka-teki matematika". Teka-teki tersebut semakin kompleks seiring waktu karena semakin banyak orang yang mencoba memecahkannya, sehingga membutuhkan perangkat lunak yang lebih canggih yang memakan lebih banyak listrik dalam prosesnya.

