GM Cari Direktur, Mantan Pejabat Militer AS Perempuan Ini Masuk Radar

Jakarta, Beritasatu.com- General Motors Co (GM) menominasikan Wakil Laksamana Jan Tighe, mantan Wakil Kepala Operasi Angkatan Laut AS untuk Peperangan Informasi dan Direktur Intelijen Angkatan Laut, untuk menduduki jabatan direktur.

Jan Tighe yang merupakan wanita pertama yang memimpin armada dan divisi perang kriptologi di Angkatan Laut AS itu diminta GM untuk mencalonkan diri dalam pemilihan jajaran direksi pada rapat pemegang saham tahunan General Motors Co 20 Juni 2023.

Tighe (60) menghabiskan lebih 34 tahun dengan Angkatan Laut AS dan Badan Keamanan Nasional sebagai kriptolog karier sebelum pensiun pada 2018. Dia pernah menjabat wakil direktur operasi Komando Siber AS dan presiden Sekolah Pascasarjana Angkatan Laut.

Tighe pernah duduk di dewan direksi Goldman Sachs Group Inc, Huntsman Corporation dan IronNet Inc, serta The Progressive Corporation, meskipun dia akan pensiun dari dewan Progressive pada pertemuan tahunan 2023.

"Masa depan GM akan didorong pendekatan perangkat lunak yang memungkinkan siklus inovasi lebih cepat, peningkatan pengalaman bagi pelanggan, dan perusahaan lebih efisien," kata Ketua dan CEO General Motors Co Mary Barra dikutip dari pernyataan di laman resmi GM, dikutip Antara, Sabtu (30/4/2023).

Keahlian luas Wakil Laksamana Tighe dalam keamanan siber dan sistem informasi, kata Barra, akan berharga saat General Motors Co meningkatkan kendaraan listrik (electrical vehicle/EV), automatic vehichle (AV), dan kendaraan yang ditentukan perangkat lunak untuk mewujudkan visi GM tentang dunia tanpa kecelakaan, nol emisi, dan nol kemacetan.

General Motors Co meluncurkan Platform Ultifi tahun ini, yang dikombinasikan dengan pengalaman konektivitas terdepan di industrinya dengan OnStar. Hal ini memungkinkan pembaruan dan layanan over-the-air untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

General Motors Co juga menawarkan teknologi bantuan mengemudi hands-free pertama melalui Super Cruise, yang akan tersedia secara global pada 22 model kendaraan pada akhir tahun 2023. "Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan dewan GM pada saat yang penting ini," kata Tighe.

