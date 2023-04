Dibintangi Anthony Mackie, Video Game Twisted Metal Akan Dibuat Film Serinya

Jakarta, Beritasatu.com - Nostalgia adalah sentimen yang kuat untuk menarik calon konsumen dan para pembuat film menyadari hal ini. Buat para gamers yang besar di era 1990-an akhir, kemungkinan besar pernah memainkan seri Twisted Metal di Sony Playstation generasi pertama.

Game bergenre balapan mobil campur battle arena dengan latar post-apocalyptic ini sempat menjadi favorit para gamers di era Playstation 1 pada pertengahan 1990an. Namun, sejak Twisted Metal (2012) di Playstation 3, seri ini mati suri. Beberapa sekuel sempat masuk produksi tetapi dibatalkan.

Bukannya mendapatkan sekuel baru, gamers justru mendapatkan adaptasi film serinya. Twisted Metal akan diadaptasi menjadi serial TV oleh Peacock. Serial ini akan dibintangi oleh Anthony Mackie (Captain America: New World Order), Will Arnett (The LEGO Batman Movie), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Thomas Haden Church (Spider-Man: No Way Home), dan pegulat AEW Samoa Joe sebagai Sweet Tooth, si badut jahat.

Teaser pertama yang dirilis belum memberikan banyak cuplikan dari serial ini, namun memberikan gambaran visual dan memberikan penggemar tentang apa yang akan terjadi, termasuk pandangan pertama kita pada Sweet Tooth.

Serial ini telah hadir pada PlayStation, PlayStation 2, PlayStation Portable, dan PlayStation 3. Pada Oktober 2000, seri ini telah terjual 5 juta kopi, dengan beberapa game dalam seri ini dirilis kembali sebagai bagian dari Sony Greatest Hits.

Serial ini akan diproduksi oleh penulis Deadpool dan Zombieland, Rhett Reese dan Paul Wernick, dan ditulis oleh Michael Jonathan Smith (Cobra Kai di Netflix).

Sepuluh episode Twisted Metal akan tayang di layanan streaming Peacock pada tanggal 27 Juli. Sayangya, layanan ini belum tersedia di Indonesia sehingga harus menggunakan VPN.

Selain Twisted Metal, Sony Pictures Entertainment juga telah mengeluarkan trailer film dari video game balapan Gran Turismo yang bergenre the real driving simulator.

