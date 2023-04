Twitter Bakal Terapkan Artikel Berita Berbayar untuk Penggunanya

California, Beritasatu.com - Twitter mempertimbangkan perusahaan media untuk menerapkan biaya kepada pelanggan untuk mengakses artikel yang mereka terbitkan, di luar opsi berlangganan yang sudah diterapkan sebelumnya, di platform media sosial tersebut.

CEO Twitter Elon Musk dalam akun Twitternya, Sabtu (29/4/2023), mengatakan akan memungkinkan penerbit media untuk membebankan biaya pada pengguna untuk mengakses artikel individual yang diposting di situs web tersebut secepatnya pada bulan depan.

"Ini memungkinkan pengguna yang tidak mendaftar langganan bulanan untuk membayar harga per artikel yang lebih tinggi saat mereka ingin membaca artikel sesekali. Ini seharusnya menjadi kemenangan untuk kedua organisasi media dan masyarakat umum," cuit Musk.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…