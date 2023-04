Game Terbaru One Diramakan Bintang OneFight Night 10

Jakarta, Beritasatu.com - One Championship kembali merilis game terbarunya dengan menampilkan para bintang besar di One Fight Night 10. Kali ini One menggandeng Animocaa Brands serta Notre Game untuk merilis permainan gawai seluler atau mobile game berbasis NFT bertajuk One Fight Arena.

Para pemain akan terintegrasi Web3 opsional yang menggunakan teknologi blockchain, dan NFT untuk menyajikan kepemilikan digital sejati pada para pemain untuk aset tertentu dalam permainan. Termasuk para atlet One saat mereka ditampilkan di permainan ini.

"Kami sangat bersemangat untuk bekerjasama dengan pemimpin industri, Animoca Brands, untuk meluncurkan One Fight Arena, video game Web3-enhanced kami yang pertama," ujar Co-Founder dan Group President One, Hua Fung Teh.

Seperti judulnya, One Fight Arena menampilkan para jagoan elite One Championship yang akan mentas pada 6 Mei mendatang di Colorado, AS. Untuk informasi, game itu akan memulai tes pemain (player testing) pada kuartal keempat 2023 dengan peluncuran global pada kuartal pertama 2024.

"Kerja sama ini akan memberi kami kesempatan untuk terhubung dengan penggemar global kami dalam tingkatan yang lebih mendalam, melalui pengalaman gaming unik ini," lanjutnya.

Adapun, One Fight Arena akan terfokus pada alur permainan atau gameplay strategis ketimbang aksi di atas arena.

Para pemain akan dapat memilih beragam atlet One seperti legenda MMA dan Juara Dunia OneFlyweight Demetrious Johnson, Juara Dunia ONE Flyweight Muay Thai Rodtang Jitmuangnon, dan masih banyak lainnya.

Menampilkan sudut pandang orang pertama yang seakan menyatu dengan dunia nyata, para pemain akan dapat mengalami dunia seni bela diri yang unik dan mengembangkan atlet mereka dari awal kariernya.

Pemain yang tak ingin terlibat dalam lapisan Web3 ini masih dapat memainkan One Fight Arena sebagai free-to-play mobile game tradisional, tanpa kepemilikan sejati dari aset digital One mereka.

