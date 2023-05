Wajib Tahu! Ini 5 Cara Menghilangkan Iklan di HP dengan Mudah

Jakarta, Beritasatu.com - Bagaimana cara menghilangkan iklan yang sering muncul di layar handphone (HP)? Itu pasti pertanyaan yang sering ditanyakan banyak orang.

Pengguna android tidak jarang dibuat kesal dengan iklan pop-up yang tiba-tiba muncul. Pasalnya hal itu mengganggu kegiatan yang tengah dilakukan di ponsel.

Iklan tidak bisa dipungkiri menjadi sumber pendapatan bagi suatu aplikasi atau situs. Akan tetapi bila kemunculannya berlebihan dan tiba-tiba, tentu saja hal ini jadi mengganggu aktivitas dan membuat kesal. Kini tidak perlu kesal lagi. Ada beberapa cara untuk menghilangkan iklan di HP, bahkan memblokirnya supaya tidak ada iklan yang muncul lagi.

Bagaimana cara menghilangkan iklan di HP? Tanpa berlama-lama, simak jawabannya di bawah ini.

Advertisement

1. Lewat Menu Pengaturan/Setting

Cara menghilangkan iklan di HP yang pertama adalah masuk ke pengaturan di menu Security Setting.

Cara mengaktifkannya mudah, berikut langkah-langkahnya:

- Masuk ke menu setting/pengaturan

- Pilih menu "Security", lalu pilih "Privacy"

- Pilih "Do Not Allow Installations from Unknown Sources"

2. Pakai Fitur Play Protect

Cara lain yang bisa dilakukan untuk menghilangkan iklan adalah dengan memanfaatkan fitur play protect dari Google Play Store.

Adapun cara memakai fitur ini untuk menghilangkan iklan adalah sebagai berikut:

- Masuk ke Google Play Store

- Klik bagian profil yang terletak di pojok kanan atas

- Pilih Play Protect

- Masuk ke menu setting yang bergambar ikon gear di pojok kanan atas

- Aktifkan Scan apps with Play Protect

3. Unduh Aplikasi Tambahan

Cara menghilangkan iklan di HP bisa juga dengan mengunduh aplikasi pihak ketiga yang dapat membantu menghilangkan iklan agar tidak muncul kembali. Ada beragam jenis aplikasi penghapus iklan di Google Playstore. Pengguna tinggal memilih aplikasi pihak ketiga apa yang ingin diunduh, lalu jalankan aplikasinya.

4. Langganan Aplikasi

Beberapa aplikasi menjanjikan aplikasi bebas iklan asal pengguna mengaktifkan akses premium aplikasi tersebut. Maka tidak ada salahnya berlangganan aplikasi tersebut dan mengaktifkan fitur premiumnya agar aktivitas berselancar di ponsel tidak akan terganggu lagu dengan kemunculan iklan.

BACA JUGA Cara Menghapus Akun Instagram Orang yang Sudah Meninggal

5. Aktifkan AdBlock Lewat Browser

Cara menghilangkan iklan di HP yang terakhir adalah dengan menggunakan fitur AdBlock. Sesuai namanya, AdBlock adalah fitur yang dapat mencegah munculnya iklan di ponsel. Fitur ini terdapat di menu setting atau pengaturan di browser.

Untuk mengaktifkannya, berikut langkah-langkah yang harus diikuti:

- Buka browser

- Klik ikon tiga titik di bagian pojok kanan atas

- Pilih setting/pengaturan

- Pilih site setting

- Pilih menu Adblock atau Pop-ups and Redirects

Demikian lima cara menghilangkan iklan di HP. Hanya dengan langkah-langkah tadi, dijamin iklan pop-up bawaan dari ponsel tidak akan muncul lagi. Selamat mencoba cara-cara di atas!

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan