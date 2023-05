April, Gigafactory Tesla di Shanghai Produksi 75.842 Mobil

Shanghai, Beritasatu.com - Gigafactory Tesla di Shanghai, Tiongkok pada bulan April 2023 berhasil memproduksi 75.842 unit kendaraan.

"Sepanjang 2022, pabrik Tesla di Shanghai memproduksi 710.000 kendaraan, meningkat 48% dari tahun sebelumnya," demikian data yang diterbitkan Asosiasi Mobil Penumpang China (China Passenger Car Association/CPCA) dikutip Antara, Minggu (7/5/2023).

Pada awal Mei, Tesla juga membangun lebih dari 1.600 stasiun pengisian daya cepat (supercharging station), lebih 10.000 tiang pengisian daya cepat (supercharging piles), dan 700 stasiun pengisian tujuan di seluruh daratan Tiongkok.

Gigafactory Tesla di Shanghai didirikan pada tahun 2019 dan menjadi Gigafactory pertama produsen mobil tersebut di luar Amerika Serikat (AS).

Tesla bulan lalu mengumumkan rencana membangun megapabrik baru di Shanghai yang akan difokuskan pada produksi Megapack, produk penyimpanan energi perusahaan tersebut. Pabrik baru ini dijadwalkan mulai dibangun pada kuartal ketiga tahun 2023 dan memulai produksi pada kuartal kedua 2024.

Menurut Asosiasi Manufaktur Mobil China (China Association of Automobile Manufacturers/CAAM), Tiongkok adalah pasar produksi dan penjualan kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) terbesar di dunia. Selama kuartal pertama tahun ini, penjualan ritel NEV meningkat 22,4% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1,31 juta unit menurut data dari CPCA.

