Twitter Akan Miliki Layanan Panggilan Video dan Suara

California, Beritasatu.com - CEO Twitter Inc Elon Musk mengumumkan rincian tentang fitur baru, termasuk penambahan panggilan suara dan pesan terenkripsi yang akan hadir di platform tersebut.

Tahun lalu, Musk mengumumkan "Twitter 2.0 The Everything App", yang akan memiliki fitur seperti pesan langsung terenkripsi, tweet panjang, dan fitur pembayaran.

"Fitur suara dan video chat dari akun Anda ke siapa saja di platform ini akan segera hadir, sehingga Anda dapat berbicara dengan orang di seluruh dunia tanpa memberikan nomor telepon Anda," ujar Musk dalam sebuah tweet pada Selasa.

