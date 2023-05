Surge dan Raksasa Tiongkok Fujian Bangun Fixed Wireless Rp 15 T

Jakarta, Beritasatu.com– PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge bersama Fujian Taikuk Technology Investment Co, Ltd menandatangani Strategic Cooperation Framework Agreement untuk mengembangkan layanan 5G Fixed Wireless Access (FWA) senilai US$ 1 miliar atau 7 miliar Yuan (Rp 15 triliun) pada acara China (Fujian)-Indonesia “Two Countries, Twin Parks” Economic and Trade Cooperation Promotion Conference di Jakarta.

BACA JUGA Laba Surge Melonjak 571 Persen, Ini Pemicunya

Penandatanganan dilakukan Presiden Direktur Surge Hermansjah Haryono dan Chairman of Fujian Taikuk Technology Investment Co Ltd Zheng Tianyi, yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan Secretary of Fujian Provincial Committee Zhou Zuyi.

"Kerja sama Surge dan Fujian Taikuk Technology Investment bertujuan mengembangkan layanan 5G Fixed Wireless Access (FWA) dengan memanfaatkan infrastruktur serat optik yang dimiliki Surge sepanjang jalur kereta di Pulau Jawa," kata CEO Surge, Hermansjah Haryono dikutip Investor Daily, Rabu (10/5/2023).

Advertisement

Dia mengatakan potensi pendapatan atas proyek ini mencapai US$ 1,2 miliar per tahun. Layanan 5G FWA akan mempenetrasi lebih 40 juta rumah tangga dan dirasakan sekitar 140 juta jiwa penduduk di sepanjang jalur kereta.

"Proyek ini menyediakan layanan konektivitas andal bagi masyarakat di Pulau Jawa, membangun ultimate data backbone serta memberikan proteksi tambahan bagi jaringan infrastruktur serat optik Surge," kata dia.

BACA JUGA XL Axiata Sewa Kabel Fiber Optik Sepanjang 3.600 Km dari Surge

Hermansjah Haryono mengungkapkan, kerja sama ini merupakan kebanggaan sekaligus milestone Surge untuk dapat menghadirkan layanan konektivitas terjangkau oleh masyarakat. "Dengan dukungan dari Fujian Taikuk Technology Investment, kami optimismis dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur Fixed Wireless Access, kami juga sedang berdiskusi dengan para operator dalam mengoptimalkan potensi 5G FWA,” kata dia.

Chairman of Fujian Taikuk Technology Investment Co Ltd Mr. Zheng Tianyi mengatakan Fujian Taikuk Technology Investment merasa terhormat mendapat kesempatan bekerja sama dengan Surge.

“Fujian Taikuk Technology akan memanfaatkan keahlian dan pembiayaan Tiongkok untuk mendukung proyek jaringan komunikasi milik Surge,” kata dia.

Berita ini juga sudah tayang di Investor.id dengan judul: Surge (WIFI) dan Fujian Taikuk Technology Garap Proyek Rp 14,7 Triliun

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan