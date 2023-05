Makin Ngeri, Permintaan Jasa Buat Deepfake Meningkat

Jakarta, Beritasatu.com - Di era digital seperti saat ini, risiko menjadi korban deepfake semakin meningkat. Bahayanya, jasa pembuat deepfake dengan kualitas tinggi kian marak ditawarkan di forum darknet dengan permintaan yang tinggi. Biaya video deepfake ini bervariasi mulai dari US$ 300 hingga US$ 20.000 per menit, tergantung dari tingkat kerumitan.

Deepfake sendiri adalah video rekayasa atau materi digital yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau AI hingga menghasilkan gambar dan suara yang terlihat dan terdengar asli. Video dan gambar yang dimanipulasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan berbahaya, termasuk penipuan keuangan, manipulasi politik, hingga balas dendam.

Para ahli di Kaspersky telah mempelajari forum darknet untuk mencari tahu cara kerja industri darknet deepfake. Penelitian mengungkapkan bahwa ada permintaan yang signifikan untuk deepfake, bahkan melebihi pasokan yang tersedia. Orang-orang secara aktif mencari individu yang dapat membuat video palsu untuk mereka. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka meminta deepfake untuk target tertentu seperti selebritas atau tokoh politik.

“Fakta bahwa ada permintaan yang tinggi untuk layanan pembuatan deepfake menunjukkan bahwa individu dan kelompok dengan niat jahat bersedia membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkan video semacam itu," kata Vladislav Tushkanov, Lead Data Scientist di Kaspersky dilansir dari Techx, Jumat (12/5/2023).

Beberapa penyedia layaann deepfake menawarkan deepfake berkualitas tinggi untuk tujuan penipuan aset kripto. Layanan mereka termasuk membuat cryptostreams atau hadiah kripto. Untuk membuat deepfake ini, scammers menggunakan rekaman selebritas atau menggabungkan video lama untuk meluncurkan streaming langsung di platform media sosial.

Dalam melancarkan aksinya, mereka kerap menunjukkan halaman pre-generated di mana korban diminta untuk mentransfer dari 2.500 hingga 1.000.000 XRP, dengan janji akan menggandakan pembayaran mereka. Akibatnya, pengguna yang terjebak dalam penipuan ini dapat kehilangan mulai dari US$ 1.000 hingga U$ 460.000.

Fakta memprihatinkan lainnya menunjukkan beberapa pembuat deepfake menawarkan layanan untuk pembuatan video porno. Porn-deepfake ini digunakan pelaku untuk memeras individu atau motif balas dendam.

