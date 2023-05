80 Persen Konsumen Daihatsu Ayla Ogah Beli Mobil Secara Cash

Jakarta, Beritasatu.com - Pembelian mobil lewat lembaga pembiayaan atau secara kredit masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat. Hal ini salah satunya tergambar dari pembeli Daihatsu Ayla. Menyasar segmen first car buyer, sekitar 80% pembeli Daihatsu Ayla ternyata mengandalkan perusahaan pembiayaan. Artinya hanya 20% saja yang beli secara cash atau tunai.

"80% dari yang memesan All New Ayla, memang masih banyak didominasi konsumen yang kredit. Karena peminat untuk first car buyer itu memang sangat banyak sekali," kata Marketing & Customer Relation Division Head PT Astra International Daihatsu, Hendrayadi Lastiyoso dikutip Antara, Jumat (12/5/2023).

Pihak Daihatsu belum bersedia membuka catatan Surat Pemesan Kendaraan (SPK) untuk Ayla yang model terbarunya baru saja diluncurkan pada awal Maret 2023 lalu. Pasalnya beberapa SPK saat ini masih dalam proses pengecekan di pihak leasing.

"Mereka harus dicek dulu sama pihak leasing, ada yang diterima dan juga ada yang ditolak," ucap Hendrayadi.

Pihak Daihatsu meyakini penjualan Ayla akan baik dan bisa mendongkrak total penjualan Daihatsu di tahun ini. Apalagi ada banyak pembaruan yang dihadirkan Ayla terbaru dari sisi desain hingga teknologi dibandingkan generasi sebelumnya.

Daihatsu Ayla terbaru kini dibekali dengan platform baru berbasis DNGA (Daihatsu New Global Architecture) yang diklaim memiliki berbagai keunggulan seperti teknologi terkini, berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan lebih efisien. Ayla terbaru juga menjadi model DNGA ketiga Daihatsu di Indonesia setelah Rocky dan Xenia yang diluncurkan pada 2021 lalu.

Dari sisi desain, tampilan eksterior Ayla terbaru didukung desain baru alloy wheel 14’ inch, dan fitur terkini seperti LED headlamp. Pada sisi interior, Ayla juga tampil sporty dengan mode advance feeling, ditambah area kabin dan bagasi yang lebih luas.

Secara performa, Ayla kini dibekali dengan dua pilihan mesin baru, yakni 1.2L WA-VE, dan 1.0L VVT-i dengan standar EURO 4, sehingga lebih ramah lingkungan. All New Ayla juga dilengkapi dengan transmisi D-CVT (dual mode continuously variable transmission) untuk membuat akselerasi kendaraan lebih halus dan bahan bakar lebih efisien.

Di segmen LCGC, Daihatsu Ayla bersaing dengan Honda Brio Satya, Daihatsu Sigra, Toyota Agya, dan Toyota Calya.

