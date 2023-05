Utomo Charge+ Akan Bangun Banyak Charging Stations di Bundaran HI

Jakarta, Beritasatu.com - Kawasan Bundaran HI akan segera memiliki stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) yang banyak. Hal ini terjadi karena kerja sama antara Kawasan Superblok Thamrin Nine di Jakarta Pusat dengan pengembang SPKLU Utomo Charge Plus.

Dalam acara penandatanganan MoU antara kedua belah pihak, National Project Manager of ENTREV UNDP Project Management Unit Eko Adji Buwono menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap kawasan Thamrin Nine bisa menjadi contoh bagi pengembang swasta lain dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“ENTREV akan siap membantu agar akselerasi program pemerintah melalui Kemenetrian ESDM, UNDP dan GEF dapat terimplementasi dengan baik” terang Eko, Sabtu (13/5/2023).

Presiden Direktur PT Wisma Kartika, Alvin Gozali, mengatakan bahwa pilihan Utomo Charge+ sebagai pengembang SPKLU terkait dengan kelengkapan izin yang dimiliki oleh pengembang tersebut.

Sementara itu, Managing Director Utomo Charge+ Anthony Utomo mengungkapkan bahwa kehadiran SPKLU di Thamrin Nine bukan hanya untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna dan tenant, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pada ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Kebijakan dan Regulasi ESDM KADIN Indonesia juga mengatakan bahwa Utomo Charge+ akan fokus pada pengembangan interkoneksi bersih di ASEAN, termasuk melalui peluncuran inisiatif jaringan greenbelt highway charging stations sepanjang 5.000 km dari Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan Singapura.

