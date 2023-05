Nyaris Sempurna, Legend of Zelda: Tears of Kingdom Calon Game Terbaik 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Inikah game terbaik tahun ini? Video game terbaru Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom telah mendapatkan skor tertinggi di situs Metacritic dan OpenCritic.

Dalam Metacritic, game yang baru dirilis pada Jumat (12/5/2023) ini mendapatkan skor 96 dari 100, membuatnya menjadi game dengan skor tertinggi tahun ini. Sementara itu, di OpenCritic, permainan ini menjadi game dengan skor tertinggi yang pernah ada di situs tersebut, dengan skor 97 mengalahkan Super Mario Odyssey di posisi kedua.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom adalah game action-adventure yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo untuk Nintendo Switch. Sequel dari The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), Tears of the Kingdom tetap mempertahankan lingkungan open world di dunia fiksi Hyrule, yang telah diperluas untuk eksplorasi berjam-jam. Link, protagonis dalam Tears of the Kingdom, bergabung dengan Zelda dan melawan kekuatan jahat yang berusaha untuk menghancurkan Hyrule.

Tears of the Kingdom juga mendapatkan pujian dari beberapa situs game terkemuka. Pocket Tactics memberikan skor 100 dan menyebut permainan ini sebagai "magis". PC Mag dan Washington Post juga memberikan skor 100, dengan Washington Post menekankan bahwa keindahan dan cerita game ini menunjukkan bagaimana imajinasi manusia dapat mendorong kita melalui tantangan terberat dan kadang-kadang membawa kita ke puncak tertinggi.

IGN memberikan skor sempurna 100 dan menyebut Tears of the Kingdom sebagai sekuel yang luar biasa, memperluas dunia yang sudah terasa penuh dengan ekspektasi dan menaikkan standar lebih tinggi hingga ke awan.

