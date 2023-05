Fitur Terbaru Google Help Me Write Berbasis AI Permudah Pengguna Gmail

Jakarta, Beritasatu.com - Google mengumumkan fitur baru untuk Gmail yang akan membantu pengguna menulis email lebih cepat dan lebih mudah di Google I/O 2023. Fitur baru, yang disebut "Help Me Write", ini menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelegent/AI) untuk membuat draf email berdasarkan input pengguna.

Dikutip Business Today, Minggu (14/5/2023), untuk menggunakan Help Me Write, pengguna Gmail hanya perlu mulai mengetik email dan kemudian klik tombol "Help Me Write". "AI kemudian akan menghasilkan draf email, yang dapat diedit pengguna," tulis keterangan itu.

Help Me Write dapat digunakan untuk berbagai tugas email, seperti mengirim ucapan terima kasih singkat, menjadwalkan rapat, atau menindaklanjuti petunjuk. AI juga dapat menghasilkan template email Gmail untuk tugas-tugas umum, seperti mengirim lamaran pekerjaan atau meminta pengembalian dana.

Help Me Write masih dalam pengembangan, tetapi berpotensi menghemat banyak waktu dan tenaga pengguna saat menulis email. Ini adalah fitur gratis yang tersedia untuk semua pengguna Gmail.

Berikut adalah beberapa manfaat menggunakan Help Me Write

Menghemat waktu dengan membuat draf email untuk Anda.

Meningkatkan keterampilan menulis Anda dengan memberikan saran dan umpan balik.

Membantu membuat email lebih profesional.

Membantu tetap teratur dengan melacak template email.





Berikut adalah beberapa tips untuk menggunakan Help Me Write secara efektif

Buat sespesifik mungkin saat Anda memberikan masukan ke AI. Semakin banyak informasi yang Anda berikan, semakin baik draf yang dihasilkannya.

Jangan takut untuk mengedit draf yang dihasilkan AI. AI masih dalam pengembangan, jadi mungkin tidak selalu menghasilkan email sempurna.

Gunakan Help Me Write untuk berbagai tugas. AI dapat digunakan untuk apa saja mulai mengirim ucapan terima kasih cepat hingga menjadwalkan rapat.

Berikan umpan balik kepada AI. Semakin banyak umpan balik yang Anda berikan, semakin baik AI dalam menghasilkan draf email.

