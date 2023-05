Google Search Berbasis AI Ancam Industri Media Online, Kok Bisa?

Jakarta, Beritasatu.com - Google baru saja mengumumkan sederet fitur terbaru dalam konferensi tahunan Google I/O 2023 di Mountain View, California, Amerika Serikat pada pekan lalu. Ada satu inovasi Google yang disebut sebagai perubahan paling radikal di industri internet sejak Google menjadi mesin pencari terbesar di dunia pada awal 2000-an.

Google berencana untuk mengubah cara menyajikan hasil mesin pencari atau Google Search dengan menggunakan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Google sendiri saat ini sudah menghadirkan Google Bard, chatbot berbasis AI. Dengan Bard, pengguna bisa mencari informasi dengan cara memberikan pertanyaan ke Google Bard.

Kontributor Forbes Matt Novak dalam tulisannya yang dikutip Senin (15/5/2023) menyebut terobosan Google Search berbasis AI ini seperti menjatuhkan 'bom nuklir' pada industri media online. Apalagi saat ini industri media online tengah berjuang untuk bertahan hidup setelah sebelumnya ikut terdampak pandemi Covid-19.

Pada gelaran Google I/0 2023, Google mendemonstrasikan rencananya untuk menggunakan AI generatif dalam hasil mesin pencari. Google menggunakan contoh permintaan pencarian yang berbunyi "what’s better for a family with kids under 3 and dog, bryce canyon or arches?”

Hasil penelusuran Google konvensional belum tentu memberikan jawaban yang komprehensif dari permintaan pencarian tersebut. Tapi, seperti yang terlihat dari tangkapan layar di bawah, pencarian berbasis AI memberikan jawaban dalam gaya percakapan yang mempertimbangkan usia anak-anak dan anjing.

Bagaimana semua ini bekerja? AI generatif pada dasarnya berfungsi sebagai 'trik sulap'. AI dilatih dengan "membaca" semua yang tersedia di web terbuka, dan menggunakan informasi tersebut untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan dengan nada percakapan.

“Jika ingin menggali lebih dalam, ada tautan yang disertakan dalam snapshot tersebut,” jelas Google dalam pemaparannya dalam konferensi Google I/O 2023 dikutip Forbes.

Lantas, mengapa hal ini bisa merugikan industri penerbitan online?

