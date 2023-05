Toyota Yaris Cross Terbaru Resmi Meluncur, Ada Varian Hybrid

Jakarta, Beritasatu.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan model terbaru All New Yaris Cross, kendaraan elektrifikasi pertama di segmen medium SUV. Peluncuran mobil ramah lingkungan ini dilakukan dalam World Premiere All New Yaris Cross yang digelar di Jakarta, Senin (15/5/2023). Seperti apa spesifikasinya Toyota Yaris Cross terbaru ini?

All-New Yaris Cross memiliki dimensi panjang 4.310 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.615 mm, wheelbase 2.620 mm, dan high rocker panel height mencapai 260 mm. Kendaraan ini membawa konsep “solid and dynamic”, dengan tampilan khas SUV Toyota modern dan kabin kompak yang memaksimalkan volume interior. Dari depan, siluet tajam bersama dengan grille trapezoidal atas dan bawah dengan ukuran berbeda menambah kesan gagah. Desain atap miring ke belakang juga dipadukan dengan spatbor melebar. Selain itu, roda berdiameter besar yang diletakkan di sudut fender juga menambah kesan kekar.

Masuk ke dalam, kabin All-New Yaris Cross didukung panel soft dashboard yang lebar. Kesan lapang semakin diperkuat dengan panoramic glass roof with power sunshade. Khusus jahitan jok, diberikan sulaman benang warna biru.

Sebagai medium SUV yang kompak, All-New Yaris Cross tidak mengorbankan kepraktisannya. Designer Toyota telah mengembangkan ruang interior yang luas dengan bangku untuk lima penumpang, serta bagasi terbesar di kelasnya. Power back door with kick sensor, yang pertama di kelasnya, juga akan mempermudah akses pengemudi terhadap barang bawaan.

Menjalankan visi ramah lingkungan, All-New Yaris Cross dilengkapi pilihan hybrid engine dan juga opsi gasoline engine. Keduanya sama-sama berkapasitas 1.500 cc 4 silinder.

Dapur pacu hybrid sanggup menghasilkan tenaga 82 kW, dilengkapi EV mode dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik. Penggunaan baterai lithium-ion sebagai yang pertama pada hybrid EV Toyota di Indonesia, diklaim memiliki keunggulan lebih tahan suhu kerja ekstrem dan berukuran lebih kompak. Penempatan baterai hybrid di bawah bangku penumpang belakang juga membuatnya tidak sampai mengurangi kapasitas bagasi atau kabin penumpang.

Sementara model gasoline menggunakan engine 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 78 kW dan torsi 138 Nm. Tersedia pilihan transmisi manual 5-speed dan CVT.

Beberapa fitur keamanan yang mendukung All-New Yaris Cross antara lain electric parking brake (EPB) dengan auto brake hold, 6-airbags, rem ABS+EBD+BA, parking sensor, emergency stop signal, hill start assist (HSA), vehicle stability control (VSC), rear cross traffic alert (RCTA), dan blind spot monitor (BSM).

Harga All-New Yaris Cross belum diumumkan secara resmi Namun pihak TAM menyebut Yaris Cross akan dibandeol di atas Rp 300 juta hingga Rp 400 jutaan. Di segmennya, saat ini Toyota Yaris bersaing dengan Honda Jazz dan Honda HR-V.

