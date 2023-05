Baru Diluncurkan, TKDN Toyota Yaris Cross Terbaru Capai 80 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja meluncurkan model terbaru All New Yaris Cross yang dilengkapi pilihan hybrid engine dan juga opsi gasoline engine. Kendaraan ini diproduksi secara lokal dengan kandungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 80%.

"Ini produksi hybrid kedua kita setelah Innova Zenix. Untuk angka TKDN-nya 80%," ujar Wakil Presiden Direktur PT TAM Henry Tanoto dalam acara peluncuran All New Yaris Cross, dikutip Antara, Senin (15/5/2023).

Harga All-New Yaris Cross belum diumumkan secara resmi. Namun pihak TAM menyebut Yaris Cross akan dibanderol di atas Rp 300 juta hingga Rp 400 jutaan.

Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy menambahkan, penjualan All New Toyota Yaris Cross di Indonesia ditargetkan mencapai 1.800 unit per bulan.

"Semoga dari permintaan masyarakat kita bisa jual kira-kira rentangnya 1.500 sampai 1.800 unit," kata Anton.

Menyinggung soal kemampuan All-New Yaris, menjalankan visi ramah lingkungan, kendaraan ini dilengkapi pilihan hybrid engine dan juga opsi gasoline engine. Keduanya sama-sama berkapasitas 1.500 cc 4 silinder.

Dapur pacu hybrid sanggup menghasilkan tenaga 82 kW, dilengkapi EV mode dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik. Penggunaan baterai lithium-ion sebagai yang pertama pada hybrid EV Toyota di Indonesia, diklaim memiliki keunggulan lebih tahan suhu kerja ekstrem dan berukuran lebih kompak. Penempatan baterai hybrid di bawah bangku penumpang belakang juga membuatnya tidak sampai mengurangi kapasitas bagasi atau kabin penumpang.

Sementara model gasoline menggunakan engine 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 78 kW dan torsi 138 Nm. Tersedia pilihan transmisi manual 5-speed dan CVT.

