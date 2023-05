Tips Menjaga Battery Health iPhone agar Tetap Awet

Jakarta, Beritasatu.com - Saat menggunakan iPhone, salah satu hal yang banyak diperhatikan adalah kesehatan baterai atau battery health. Battery health merupakan fitur yang pertama kali dirilis oleh iPhone di iOS 11.3. karena beberapa iPhone memiliki performa yang menurun selama digunakan. Seiring berjalannya waktu, battery health atau disingkat BH menjadi faktor penting kesehatan baterai sebuah iPhone.

Untuk melihat kapasitas BH iPhone Anda, caranya adalah dengan masuk ke pengaturan, lalu pilih baterai, kesehatan baterai, dan kapasitas maksimum. Anda akan melihat berapa battery health iPhone Anda. Namun perlu dicatat, fitur battery health ini tersedia untuk generasi iPhone 6 ke atas. Nah, untuk Anda yang baru membeli iPhone di official store iPhone ataupun iPhone bekas, berikut ini tips menjaga battery health agar tetap awet.

Battery health sendiri merupakan fitur yang dirilis oleh Apple untuk memberi tahu kepada para pengguna Apple mengenai kesehatan baterai device mereka, serta informasi lain seperti siklus baterai.

Advertisement

Tips Cara Menjaga Battery Health

1. Gunakan charger terpercaya

Hal pertama untuk menjaga battery health adalah dengan menggunakan charger atau pengisi daya terpercaya. Saat Anda membeli iPhone dari official store iPhone, Anda akan mendapatkan charger original dari Apple, atau Anda bisa membelinya sekaligus charger original yang memang dibuat untuk mengisi daya baterai iPhone Anda secara aman.

Namun, charger original tersebut sudah rusak dan Anda ingin membeli charger dari pihak ketiga, pastikan Anda membeli produk yang sudah mendapatkan sertifikat Apple MFi.

Sertifikat MFi merupakan sertifikat yang menunjukkan bahwa produk tersebut dibuat khusus untuk iPhone (made for iPhone), sehingga keamanannya sama dengan charger original. Walaupun harganya lebih mahal dibandingkan charger iPhone biasa, namun dapat melindungi gadget Anda dan juga menjaga kapasitas battery health iPhone tetap tinggi.

2. Hindari menggunakan powerbank terlalu sering

Saat iPhone Anda kekurangan daya dan Anda tidak membawa charger atau tidak ada colokan listrik, powerbank merupakan penyelamat yang dapat membuat iPhone Anda tetap menyala. Walau begitu, sebaiknya hindari mencolokkan iPhone Anda dengan powerbank.

Voltase powerbank cukup berbeda dengan charger handphone. Karena tidak sesuai dengan kapasitas baterai, penggunaan powerbank yang terlalu sering justru dapat merusak baterai dan mengurangi kapasitas battery health iPhone Anda.

3. Jangan matikan opsi Optimized Battery Charging

Fitur Optimized Battery Charging dapat Anda temukan di menu baterai yang berada di pengaturan. Fitur ini memegang peranan yang penting untuk menjaga performa baterai Anda saat sedang diisi daya. Fitur ini akan mempelajari cara penggunaan iPhone Anda.



4. Jangan gunakan iPhone secara berlebih saat pengisian daya

Sebaiknya hindari kebiasaan ini, karena dapat mengganggu proses pengisian daya dan membuat suhu ponsel Anda meningkat. Jika terus dilakukan, kebiasaan ini dapat menurunkan battery health serta menurunkan fungsi iPhone Anda.

5. Jaga suhu iPhone tetap stabil

Menggunakan iPhone hingga membuat suhu iPhone cukup tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian, termasuk mengurangi persentase battery health iPhone Anda. Ada beberapa cara untuk menjaga suhu iPhone tetap stabil, mulai dari tidak menggunakan iPhone saat dicas, melepas casing ponsel saat dicas, dan menggunakan charger yang bersertifikat.

Anda juga bisa mengaktifkan fitur Low Power Mode ntuk menjaga iPhone mengkonsumsi daya lebih banyak, sehingga Anda tidak perlu terlalu sering mengisi daya baterai yang dapat mempengaruhi battery health iPhone Anda. Tutup juga aplikasi yang tidak lagi Anda gunakan agar tidak tetap berjalan saat Anda tidak menggunakannya.

BACA JUGA Ari Lasso Siap Gelar Konser 3 Dekade Bersama Pertamina

Nah, itu dia penjelasan mengenai tips menjaga battery health agar tetap 100 persen. Jika Anda tidak ingin pusing dengan masalah battery health, Anda bisa membeli unit iPhone yang baru, pastinya dengan kapasitas baterai 100 persen di official store iPhone Hello Store. Hello Store ID merupakan official store iPhone yang terpercaya dan merupakan bagian dari Blibli.com, sehingga produk Apple yang dijual sudah pasti original dan terdaftar.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan