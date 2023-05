Pasar Mobil Bergairah, Mini Indonesia Ekspansi ke Surabaya

Kiri ke kanan: Vice President Sales and Network Development BMW Group Indonesia Bayu Riyanto, Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania, Head of MINI Asia Kidd Yam, Chairman PT Plaza Auto Raya - Plaza MINI Robert Wardhana, President Director PT Plaza Auto Raya - Plaza MINI Paula Dewiyanti dan Director PT Plaza Auto Raya-Plaza MINI Ferdy Purnama saat persemian Plaza MINI di Surabaya, Selasa, 16 Mei 2023. (Beritasatu Photo/Amrozi Amenan)