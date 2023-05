Lindungi Akun Online, Begini Cara Buat Password yang Sulit Dibobol

Jakarta, Beritasatu.com - Keamanan identitas, data, dan akun online sangat bergantung pada kekuatan password atau kata sandi Anda. Pasalnya penggunaan password yang lemah atau mudah ditebak bisa membuat akun mudah dijebol oleh peretas.

Ada 25 password yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, sehingga mudah ditebak dan harus dihindari, yaitu 123456, password, 12345678, qwerty, 12345, 123456789, letmein, 1234567, football, iloveyou, admin, welcome, monkey, login, abc123, starwars, 123123, dragon, passw0rd, master, hello, freedom, whatever, qazwsx, trustno1. Ditambah lagi dengan kebiasaan malas mengganti password secara berkala yang bisa meningkatkan risiko diretas.

Celakanya, meski banyak orang yang sudah mengetahui konsekuensi tersebut, banyak masyarakat Indonesia yang malas mengganti password secara berkala. Hal ini tergambar dari hasil survei perilaku pengguna internet Indonesia 2023 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Sebanyak 66,82% pengguna internet di Indonesia ternyata belum pernah mengganti password mereka.

Bila tidak ingin menjadi korban penjahat siber, rajib-rajin lah mengganti password secara berkala. Selain itu, gunakan password yang kuat dan sulit dijebol. Bila masih bingung, berikut ini panduannya:

1. Kata sandi harus terdiri dari 16 karakter atau lebih. Penelitian terkait kata sandi yang dilakukan security.org menemukan bahwa 45% orang Amerika Serikat menggunakan kata sandi dengan delapan karakter atau kurang, yang tidak seaman kata sandi yang lebih panjang.

2. Kata sandi harus mencakup kombinasi huruf, angka, dan karakter.

3. Kata sandi yang sama tidak boleh digunakan di akun lain mana pun.

4. Kata sandi tidak boleh menyertakan informasi pribadi pengguna seperti alamat atau nomor telepon mereka. Sebaiknya juga tidak menyertakan informasi apa pun yang dapat diakses di media sosial seperti tanggal lahir, nama anak-anak atau hewan peliharaan. Misalnya kata sandi John99 untuk John, lahir tahun 1999. Ini tentu akan mudah ditebak.

5. Kata sandi tidak boleh berisi huruf atau angka yang berurutan. Misalnya 123456 atau ABCDEF

6. Kata sandi tidak boleh berupa kata "kata sandi" atau huruf atau angka yang sama yang diulang. Misalnya AAAAA atau 111111.

