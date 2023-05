Jangan Syok, Ini Deretan Mobil Termahal di Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Seiring dengan perkembangan zaman, fungsi mobil saat ini bukan lagi sekadar alat transportasi, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup untuk meningkatkan citra diri dan status sosial.

Karena itu, pabrikan otomotif seperti Rolls-Royce, Buggati, hingga Pagani berlomba-lomba menghadirkan model kendaraan yang mampu mewujudkan tujuan tersebut. Mulai dari desain, fitur sampai teknologi, semua digabungkan menjadi karya otomotif yang luar biasa. Makin tinggi kualitas ketiga aspek tersebut, makin meroket pula harga jualnya. Selain itu, aspek kelangkaan unitnya juga akan berpengaruh harga jual mobil.

Ingin tahu apa saja mobil termahal di dunia saat ini? Berikut daftarnya.

Rolls-Royce Boat Tail, US$ 28 Juta

Mobil hasil pabrikan Inggris ini menyandang gelar mobil termahal di dunia. Diketahui, Rolls-Royce Boat Tail dibanderol dengan harga US$ 28 juta atau sekitar Rp 417 miliar dengan kurs US$ 1 sama dengan Rp 14.900. Mobil tersebut menggabungkan elemen kapal pesiar J-Class serta tampilan boat tail original 1932. Rolls-Royce juga memiliki mesin V12 twin-turbo 6,75 liter yang mampu menghasilkan 563 hp.

Bugatti La Boiture Noire, US$ 18,7 juta

Mobil yang hanya diproduksi 10 unit di seluruh dunia ini dibanderol dengan harga US$ 18,7 juta atau sekitar Rp 278 miliar. Salah satu pemilik kendaraan mewah ini adalah bintang klub Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. Bugatti berusaha menghidupkan kembali aura mobil legendaris tersebut, namun menambahkan berbagai teknologi paling mutakhir.

Pagani Zonda HP Barchetta, US$ 17 juta

Pagani Zonda HP Barchetta menempati posisi ketika dalam daftar mobil termahal di dunia dengan banderol US$ 17 juta atau sekitar Rp 253 milliar. Mobil ini memiliki tampilan yang cukup unik. Roda belakang sebagian dilapisi serat karbon, kaca depan lebih kecil dari biasanya, dan hanya ada tiga unit di seluruh dunia. Mobil mewah ini mampu berakselerasi 0-100 km per jam hanya dalam waktu 3,4 detik.

SP Automotive Chaos, US$ 14,4 juta

Pemain baru industri otomotif, SP Automotive dari Yunani langsung mengguncang dunia otomotif saat merilis mobil ultracar, Chaos. Terdapat dua varian mobil ini, yakni Chaos Earth Version berkekuatan 2.048 tenaga kuda yang merupakan model dasar dengan harga US$ 6,3 juta atau Rp 93,8 miliar. Sementara, yang masuk dalam daftar mobil termahal adalah varian Zero Gravity yang menggunakan mesin quad-turbo V10 dan mampu menghasilkan 3.065 tenaga kuda, akselerasi 0-100 km per jam hanya dalam 1,55 detik. Harganya US$ 14,4 juta atau sekitar Rp 214 miliar.

Rolls Royce Sweptail, US$ 13 juta

Mobil mewah ini dibanderol dengan harga US$ 13 Juta atau sekitar Rp 193 miliar. Untuk diketahui, Sweptail memulai debutnya sebagai mobil baru termahal di dunia pada acara tahunan Concorso d'Eleganza Villa d'Este tahun 2017. Mobil ini menggambarkan karakteristik dari siluet Rolls-Royce klasik yang dipadukan dengan inovasi dan teknologi.

Bugatti Centodieci, US$ 9 juta

Bugatti Centodieci 2023 merupakan mobil eksklusif karena hanya dijual 10 unit di seluruh dunia. Mobil ini merupakan bentuk penghormatan Bugatti kepada EB110, supercar yang diproduksi awal tahun 90-an. Bugatti Centodieci diklaim dapat berakselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 2,4 detik. Kecepatan maksimalnya 379 km per jam. Harganya US$ 9 juta atau sekitar Rp 134,1 miliar.

Mercedes-Maybach Exelero, US$ 8 juta

Mercedes-Maybach Exelero adalah salah satu mobil terlangka di dunia. Mobil ini pertama kali dibeli oleh salah seorang industrialis Dr. Andre Action Diakite Jackson dengan harga US$ 5 juta atau sekitar Rp 74 miliar dan sempat dipinjamkan ke rapper Jay-Z untuk dipakai dalam sebuah video musik. Kemudian, mobil ini dibeli oleh seorang pengusaha dan kolektor mobil, Arnaud Massartic yang berniat menjualnya kembali dengan banderol US$ 8 juta atau sekitar Rp 119 miliar. Performa mobil ini didukung mesin V12 twin-turbo yang mampu menghasilkan 690 tenaga kuda dan torsi puncak 1.019 Nm.

