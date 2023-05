CREED Luruskan Persepsi SBM Mobil Listrik Pemborosan Anggaran

Jakarta, Beritasatu.com - Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 28 April 2023 telah menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Peraturan yang diundangkan pada tanggal 3 Mei 2023 tersebut memuat Standar Biaya Masukan (SBM) untuk mobil listrik yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Penerapan SBM mobil listrik ini telah disalahartikan oleh sebagian publik, menurut Center for Research on Ethics, Economy, and Democracy (CREED), sebuah lembaga kajian kebijakan publik. Direktur Eksekutif CREED, Yoseph Billie Dosiwoda, menyatakan bahwa SBM mobil listrik ini bukan merupakan alokasi pengadaan proyek, melainkan pengaturan untuk batas atas penganggaran yang dapat diajukan oleh kementerian atau lembaga (K/L) dalam pengadaan kendaraan listrik.

"Publik sebaiknya tidak salah menafsirkan hal ini. SBM ini merupakan standar biaya penganggaran yang berfungsi memberikan pedoman bagi instansi pemerintah yang ingin mengajukan pengadaan kendaraan listrik, bukan tindakan pemborosan," ungkap Billie dalam keterangan kepada wartawan pada Selasa (23/5/2023).

BACA JUGA Baru 100 Orang, Subsidi Motor Listrik Kurang Diminati

Advertisement

Pasal 2 huruf a dan b dalam PMK No. 49/2023 mengatur batas maksimal atau estimasi anggaran yang dapat diajukan oleh K/L. Secara rinci, anggaran maksimal untuk motor listrik adalah Rp 28 juta per unit, sedangkan kendaraan listrik untuk keperluan operasional kantor memiliki batas maksimal sebesar Rp 430 juta. Adapun pengadaan mobil listrik untuk eselon I memiliki batas maksimal sebesar Rp 967 juta, sementara bagi eselon II batas maksimalnya adalah Rp 746 juta.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan