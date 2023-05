Berbagi Password Akun, Pelanggan Netflix Kena Biaya Tambahan Rp 118.000

Jakarta, Beritasatu.com - Tindakan keras Netflix terhadap aksi berbagi kata sandi atau password mulai diluncurkan ke pelanggan Amerika Serikat (AS). Di bawah aturan baru ini, pelanggan di AS harus mengeluarkan orang lain dari akun Netflix mereka, atau membayar US$ 7,99 per bulan atau sekitar Rp 118.000-an untuk biaya tambahan anggota yang tidak tinggal serumah dengan pelanggan tersebut.

“Akun Netflix Anda adalah untuk Anda dan orang-orang yang tinggal bersama Anda, rumah tangga Anda,” bunyi email yang dibagikan kepada pelanggan Netflix di AS dikutip CNN, Rabu (24/5/2023).

Netflix sebelumnya menutup mata terhadap fenomena berbagi kata sandi karena dinilai dapat mendorong pertumbuhan perusahaan. Baru di 2022 lalu, pihak Netflix dengan tegas akan menindak tegas pembagian kata sandi.

Diperkirakan ada lebih dari 100 juta rumah tangga di seluruh dunia yang berbagi akun. Perusahaan mulai membatasi pembagian kata sandi di beberapa negara awal tahun ini, termasuk Kanada, Selandia Baru, Portugal, dan Spanyol. Kebijakan serupa juga akan segera diluncurkan ke pasar global dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Pihak Netflix meyakini, tindakan keras menindak fenomena berbagi kata sandi ini akan bermanfaat bagi pertumbuhan jangka panjang Netflix sebagai bisnis dan kesehatan keuangannya.

