Indonesia Perlu Persiapkan Talenta Digital, Khususnya Keamanan Siber

Jakarta, Beritasatu.com - Peretasan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dilakukan oleh geng hacker LockBit, menjadi warning atau peringatan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan talenta digital di bidang teknologi, khususnya terkait keamanan siber.

Geng LockBit sebelumnya mengaku telah mencuri 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal. Mereka selanjutnya mengancam akan merilis semua data di web gelap jika negosiasi gagal.

Berkaca dari kondisi di atas, Indonesia Future Technology (IFT) Digital Transformation dan Digital Center Group menghadirkan Digital Center di Bandung. Digital Center ini, sebelumnya terlebih dulu sudah hadir di empat wilayah, yaitu Jakarta, Bali, Batam, dan Surabaya.

President Director Digital Center Group, Brenda Regina Hansen mengatakan, Digital Center Bandung menjadi bagian terobosan masa depan bangsa di bidang teknologi keamanan siber, sesuai visi empowering our nation, transform our nation, unity in diversity.

Visi tersebut, kata Brenda, adalah mimpi untuk mengubah Indonesia melalui digital transformasi yang mencetak digital leader agar bangsa ini menjadi bagian dari transformasi dunia.

“Semoga Digital Center Bandung bisa menjadi gerbang pembuka harapan anak bangsa di Indonesia terutama di bidang teknologi keamanan siber, seperti Kota Bandung yang selalu menjadi salah satu kota pertama dalam hal modernisasi serta kemajuan peradaban di Indonesia,” kata Brenda, Jumat (26/5/2023).

Sementara, CEO IFT Group, Marcino Wass menambahkan, Digital Center Bandung kedepannya akan lebih banyak fokus ke bidang keamanan siber atau cyber security, dimana teknologi tersebut dapat membantu private sector maupun pemerintah memperkuat perlindungan sistem perangkat lunak, data serta infrastruktur terhadap serangan siber.

"Selain itu, Digital Center Bandung juga diharapkan dapat berperan menciptakan lapangan pekerjaan serta membangun ekosistem digital di Kota Bandung khususnya dan menjadi katalis perubahan menuju era masyarakat digital Indonesia," pungkas dia.

