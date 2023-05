Seberapa Kuat Password Akun Anda? Begini Cara Periksanya

Jakarta, Beritasatu.com - Maraknya kasus pencurian data atau peretasan akun online banyak disebabkan oleh penggunaan kata sandi atau password akun yang lemah. Karenanya, penting sekali menggunakan password yang kuat agar akun Anda tidak mudah dijebol.

Ada beberapa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia, sehingga mudah ditebak dan harus dihindari bila tidak ingin akun Anda dijebol, yaiitu 123456, password, 12345678, qwerty, 12345, 123456789, letmein, 1234567, football, iloveyou, admin, welcome, monkey, login, abc123, starwars, 123123, dragon, passw0rd, master, hello, freedom, whatever, qazwsx, trustno1.

Lantas, bagaimana cara memeriksa kekuatan password Anda? Begikut langkah yang bisa diikuti.

1. Untuk mengecek kekuatan password, Anda bisa memeriksanya di beberapa situs yang dapat membantu melakukan pengujian kekuatan password. Anda dapat mencari di Google Search dengan menggunakan kata kunci "password strength checker" untuk menemukan alat ini, salah satunya Security.org. Dengan memasukkan password di situs ini, pengguna akan mendapatkan perkiraan tentang seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebak password menggunakan teknik serangan yang umum.

Penting untuk dicatat, situs-situs semacam ini hanya memberikan perkiraan kasar. Untuk memastikan keamanan yang sebenarnya, tidak disarankan memasukkan password aktual di situs-situs semacam itu.

2. Perhatikan peringatan keamanan saat membuat password

Beberapa situs atau layanan online akan memberikan peringatan jika password yang Anda buat terlalu lemah. Perhatikan saran-saran yang diberikan dan terus coba buat password Anda lebih kuat.

3. Pertimbangkan penggunaan pengecek kata sandi yang tersedia

Beberapa aplikasi dan layanan manajemen kata sandi memiliki fitur pengecek kekuatan kata sandi terintegrasi. Coba gunakan fitur tersebut jika tersedia.

4. Keamanan multi-faktor (multi-factor authentication)

Selain memperkuat password, Anda juga bisa menambahkan lapisan keamanan dengan mengaktifkan fitur keamanan multi-faktor. Fitur ini akan meminta verifikasi tambahan, seperti kode yang dikirim melalui SMS atau aplikasi otentikasi saat masuk ke akun.

Selain langkah-langkah di atas, sangat penting untuk mengubah password secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan sekali. Langkah ini penting untuk membantu melindungi akun dari serangan yang terus berkembang. Yang juga tidak kalah penting, jaga kerahasiaan password. Jangan pernah memberikan password kepada orang lain atau menyimpannya di tempat yang tidak aman.

Bila masih bingung, berikut ini panduan untuk membuat password yang kuat.

1. Kata sandi harus terdiri dari 16 karakter atau lebih.

2. Kata sandi harus mencakup kombinasi huruf, angka, dan karakter.

3. Kata sandi yang sama tidak boleh digunakan di akun lain mana pun.

4. Kata sandi tidak boleh menyertakan informasi pribadi pengguna seperti alamat atau nomor telepon mereka. Sebaiknya juga tidak menyertakan informasi apa pun yang dapat diakses di media sosial seperti tanggal lahir, nama anak-anak atau hewan peliharaan.

5. Kata sandi tidak boleh berisi huruf atau angka yang berurutan. Misalnya 123456 atau ABCDEF

6. Kata sandi tidak boleh berupa kata "kata sandi" atau huruf atau angka yang sama yang diulang. Misalnya AAAAA atau 111111.

