Indonesia Siap Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik ke AS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa Indonesia telah siap untuk menjadi pemasok utama baterai kendaraan listrik ke Amerika Serikat (AS).

Dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, dalam rangkaian acara Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) di Detroit, AS, Menko Airlangga menyampaikan komitmen Indonesia dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik.

Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat besar, sehingga dapat menjadi mitra strategis AS dalam mengembangkan kendaraan listrik. Menurut Data US Geological Survey, cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama dengan jumlah mencapai 21 juta ton, atau sekitar 22 persen dari cadangan global. Produksi nikel Indonesia juga menduduki peringkat pertama dengan jumlah sebesar 1 juta ton, melampaui Filipina (370.000 ton) dan Rusia (250.000 ton).

Raimondo mengapresiasi dukungan Indonesia dalam kerangka IPEF dan mengungkapkan bahwa kerja sama dalam pengembangan baterai kendaraan listrik akan memberikan dampak positif yang besar bagi kedua negara, terutama dalam menciptakan lapangan kerja.

