Aktif Gunakan Teknologi Digital, Generasi Muda Jadi Sasaran Program Literasi

Jakarta, Beritasatu.com - Generasi muda menjadi target utama dalam program kampanye literasi digital. Pasalnya generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang paling sering menggunakan teknologi digital. Bila tidak terliterasi dengan baik, dikhawatirkan penggunaan perangkat digital bisa disalahgunakan.

Menyasar generasi muda, PT BNP Paribas Asset Management, Citi Indonesia, dan Prestasi Junior Indonesia (PJI) juga telah menggulirkan program edukasi Kaum Muda Cerdas Digital (Ku Cerdig). Academic Advisor and Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia, Robert Gardiner menyampaikan, siswa SMA/SMK yang menjadi penerima manfaat program ini adalah generasi Z yang sangat aktif menggunakan teknologi digital, namun masih minim keterampilan untuk memanfaatkannya secara aman dan bertanggung jawab.

Melalui program ini, peserta memperoleh pembelajaran seputar digital yang komprehensif, mulai dari keterampilan dasar menggunakan internet, etika dan keamanan berkomunikasi di dunia maya, bertransaksi menggunakan layanan keuangan daring yang legal, serta perlindungan data pribadi.

"Kami meyakini penanaman kesadaran dan pengembangan literasi digital dalam program ini dapat mendukung para peserta untuk siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan," kata Robert Gardiner, di Jakarta, Sabtu (27/5/2023).

Director and Country Head of Corporate Affairs Citi Indonesia, Puni A. Anjungsari mengungkapkan, inisiatif yang dikembangkan bersama PT BNP Paribas AM dan PJI ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi dan kompetensi digital masyarakat, khususnya generasi muda.

Program edukasi Ku Cerdig telah selesai dilakukan bagi 375 siswa SMA/SMK di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan Papua yang telah dimulai sejak Oktober 2022. Di akhir program, mereka didorong untuk membagikan pembelajaran yang diperoleh kepada anak muda lainnya dengan menciptakan ide proyek kampanye yang inovatif dan kreatif. Hasilnya, 30 kampanye literasi digital yang direalisasikan mampu menjangkau lebih dari 240.000 anak muda di media sosial selama dua bulan.





