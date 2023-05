Tembus 75 Juta Kopi, The Witcher Masuk Jajaran Game Terlaris Sepanjang Masa

Warsawa, Beritasatu.com - The Witcher, sebuah waralaba permainan video yang populer, telah mencapai tonggak sejarah baru dengan penjualan lebih dari 75 juta kopi di seluruh dunia. Hal ini diungkapkan oleh pengembang game The Witcher, CD Projekt Red (CDPR), dalam pengumuman mereka pada hari Senin (29/5/2023).

Dari angka penjualan tersebut, The Witcher 3: Wild Hunt sendiri menyumbang lebih dari 50 juta kopi. Angka penjualan yang luar biasa ini menjadikan seri The Witcher sebagai salah satu franchise permainan video terbesar sepanjang masa. Untuk perbandingan, The Witcher 3 hampir menyamai popularitas game-game sukses lainnya seperti Mario Kart 8 Deluxe dan Red Dead Redemption 2, yang keduanya telah terjual lebih dari 53 juta kopi dan masuk dalam daftar game terlaris sepanjang masa.

Diharapkan angka penjualan The Witcher akan terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang. CDPR baru saja merilis update generasi terbaru untuk The Witcher 3 pada bulan Desember, dan mereka juga tengah mengembangkan beberapa game baru dalam franchise The Witcher, termasuk remake dari game pertama The Witcher, trilogi baru, dan spin-off dengan kode nama "Project Sirius" (meskipun CDPR baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang meninjau kembali game tersebut).

Namun, harapannya adalah game-game baru ini dapat lebih sukses dalam peluncurannya daripada Cyberpunk 2077. Meskipun demikian, CDPR berhasil memperbaiki game tersebut dan merilis pembaruan generasi terbaru pada bulan Februari 2022. Informasi lebih lanjut tentang Cyberpunk 2077 akan segera diumumkan: ekspansi besar yang akan datang berjudul Phantom Liberty, yang dibintangi oleh Idris Elba, akan hadir dalam acara Play Days Summer Game Fest pada bulan Juni, demikian juga diumumkan oleh CDPR pada hari Senin.

Netflix juga turut memperoleh keuntungan dari kesuksesan franchise The Witcher ini. Mereka baru saja memperbarui serial TV The Witcher untuk musim kelima, meskipun musim ketiga belum tayang. Musim ketiga akan menjadi musim terakhir dengan Henry Cavill memerankan karakter Geralt; Liam Hemsworth akan mengambil alih peran tersebut mulai musim keempat.

