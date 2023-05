SUV Terbaru Mitsubishi Meluncur di GIIAS 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Mitsubishi Motors Corporation atau Mitsubishi Motors akan memperkenalkan model sport utility vehicle (SUV) terbaru mereka pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) yang akan digelar pada Agustus 2023.

Mitsubishi hanya menyebut SUV terbarunya itu sebagai The New SUV. Tidak disebutkan nama model kendaraan terbarunya itu. Namun dalam Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 yang digelar pada 16-26 Februari 2023 lalu, Mitsubishi sempat memperkenalkan mobil compact SUV Mitsubishi XFC Concept. Model ini dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun fiskal 2023.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) saat ini juga sudah memulai periode pre-order untuk model The New SUV tersebut.

“Kami sudah memulai tahap pre-order untuk The New SUV yang akan diluncurkan di Indonesia pada Agustus 2023 di ajang GIIAS 2023. Konsumen sudah mulai dapat melakukan pre-order dengan menghubungi tenaga sales dan dealer resmi Mitsubishi Motors," ungkap Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Tetsuhiro Tsuchida dalam keterangan resmnya, Rabu (31/5/2023).

XFC Concept memiliki tiga kelebihan, yakni desain yang silky dan solid, smart and quality comfort, serta compact and spacious interior.

XFC Concept memiliki ground clearance yang tinggi dan empat mode berkendara yaitu normal, wet, gravel, dan mud. Mode berkendara baru yakni wet pertama kali diperkenalkan pada kendaraan Mitsubishi Motors, dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN, seperti kondisi jalan yang dibanjiri hujan secara tiba-tiba.

